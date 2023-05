Incoronazione Carlo III: invitati, cantanti, vestiti, dirette tv e tutte le informazioni

L'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra scrive una pagina della storia della famiglia reale. A distanza di otto mesi dalla morte della regina Elisabetta, il figlio primogenito della sovrana e del principe Filippo riceve la solenne investitura, celebrato con tutti gli onori di un protocollo che si prepara da anni con il nome in codice "operazione globo d'oro" (così chiamata per il prezioso simbolo religioso che la regina tenne in mano alla sua incoronazione del 1953 nella celebre foto di Cecil Beaton). Il cerimoniale è dei più importanti e spettacolari, unico nel suo genere per un preciso protocollo da seguire a cui seguiranno concerti e feste nelle successive 48 ore. Selezionatissimi gli invitati, migliaia le persone che affolleranno le strade di Londra (tra loro anche chi, come Gilda Faleri, partirà dall'Italia proprio per l'occasione), milioni quelle che seguiranno le celebrazioni in diretta tv.

Di seguito, dunque, tutte le informazioni utili per conoscere qualche dettaglio in più sull'evento, dalle date alla lista degli ospiti che verranno confermati via via, dagli abiti che indosseranno i protagonisti della cerimonia alla diretta tv, passando per la figura di Harry, secondogenito di Carlo che, nonostante i burrascosi recenti trascorsi, è stato comunque raggiunto dall'esclusivo invito del padre.

Quando sarà l'incoronazione di Carlo: le date

Re Carlo III sarà incoronato sabato 6 maggio 2023, nell'anno nel 70esimo anniversario dell'incoronazione di sua madre Elisabetta. Domenica 7 maggio si terrà un concerto dal vivo al Castello di Windsor, insieme alle feste di strada del Coronation Big Lunch in tutto il Paese. Lunedì 8 maggio, giorno di festa nazionale in Gran Bretagna, si terrà il Big Help Out in tutte le nazioni, volto a incoraggiare le persone a impegnarsi nel volontariato locale. Re Carlo III sarà il monarca britannico più anziano della storia con i suoi 73 anni. Con lui sarà incoronata anche la moglie Camilla.

Dove avverrà l'incoronazione: i dettagli della cerimonia

L'incoronazione si terrà nell'Abbazia di Westminster, a Londra. La cerimonia sarà scandita da musiche scelte dal re, con 12 brani appena commissionati, tra cui uno di Andrew Lloyd Webber, e musica greco-ortodossa in memoria del padre del re, il principe Filippo. Il nipote del re, il principe George, primogenito di William e Kate, sarà tra i paggi dell'abbazia di Westminster, insieme ai nipoti di Camilla, Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy. Durante l'incoronazione l'arcivescovo di Canterbury consegnerà "le insegne" al monarca: la corona, gli scettri e il globo, una sfera dorata, simbolo religioso di 16.5 cm di diametro con al centro una banda di perle e gemme. Il prezioso oggetto verrà poi posto sull'altare per tutta la durata della cerimonia. Alla fine, re Carlo prenderà ancora il globo nella mano sinistra, lo scettro nella mano destra e, indossando la corona imperiale di Stato, uscirà dall'abbazia di Westminster. Il Re e la Regina consorte torneranno quindi a Buckingham Palace, dove saranno raggiunti dagli altri membri della Famiglia Reale sul balcone del palazzo. Secondo indiscrezioni del Daily Mail, il tutto durerà poco più di un'ora, anziché quattro ore come fu nel caso della Regina Elisabetta.

La lista degli invitati

L'elenco degli invitati è rigido ed esclusivo: oltre ai membri della famiglia reale saranno presenti il Primo Ministro, i membri del Parlamento, i capi di Stato e i reali di tutto il mondo. Per l'Italia ci sarà il presidente Sergio Mattarella. Al momento si parla di circa 2mila invitati, un numero tutto sommato contenuto se si pensa che all'incoronazione della regina Elisabetta nel 1953 parteciparono 8mila persone. Presenti sicuramente i fratelli del re, ovvero Anna ed Edoardo con i rispettivi coniugi e figli. Incerto Andrea che però potrebbe essere ammesso alla cerimonia avendo già partecipato al funerale della regina. Il principe William e la principessa di Galles Kate Middleton saranno tra i membri della famiglia reale di grado più elevato. Si prevede che saranno presenti anche la principessa Charlotte e il principe Louis, oltre a George che avrà un ruolo nella cerimonia.

Dalle conferme rese pubbliche sappiamo che ci saranno i rappresentanti di nove monarchie europee più le famiglie reali di Bhutan, Giordania, Tonga e Thailandia, il re Maori della Nuova Zelanda e la casa imperiale del Giappone. Presenti anche i rappresentanti delle ex case reali di Bulgaria, Romania e Grecia. Anche con questi inviti, il re Carlo III ha voluto apportare una novità al protocollo, dal momento che in passato i reali non partecipavano all'incoronazione di altri regnanti, ma inviavano in rappresentanza membri della propria famiglia.

Tra gli estranei presenti nella navata della Westminster Abbey ci sarà Andrew Parker Bowles, ex marito di Camilla che guarderà regina a fianco di re Carlo. I due divorziarono nel 1995 dopo 22 anni di matrimonio nel pieno del turbolento divorzio tra Carlo e Diana e nel tempo hanno mantenuto buoni rapporti anche per il benessere dei figli, Tom e Laura. Camilla e Andrew hanno cinque nipoti, tre dei quali (il figlio di Tom, Freddie, e i gemelli figli di Laura, Gus e Louis) avranno un ruolo centrale nella cerimonia come paggi d'onore della nonna.

Il principe Harry

Discorso a parte merita il principe Harry che, alla fine, pare proprio che ci sarà. Nonostante il trambusto dei mesi scorsi, generato dalla discussa biografia Spare e dalla docu-serie piena di accuse per la famiglia d'origine, il secondogenito di re Carlo parteciperà alla cerimonia, ma senza la moglie Meghan, come rende noto una nota ufficiale di Buckingham Palace. La duchessa di Sussex, però, rimarrà negli Stati Uniti con i figli Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet. Secondo una fonte del Sun, la presenza a Londra di Harry potrebbe durare il minimo indispensabile: il principe avrebbe intenzione di presenziare alla cerimonia per il papà, la mattina a Westminster Abbey, per poi prendere il primo aereo e riuscire ad arrivare a Los Angeles per festeggiare il figlio.

I vestiti di Carlo e Camilla: le corone

Anche la parte degli abiti previsti per la cerimonia è strettamente prevista. Di norma, per ogni incoronazione vengono confezionate nuove vesti, a eccezione di alcune tuniche storiche tramandate di monarca in monarca. Tuttavia, stavolta potrebbe essere diverso: The Sun, che cita fonti informate, ha raccontato che Carlo vuole che la sua incoronazione rappresenti la "monarchia moderna del 21esimo secolo", motivo per cui non indosserà abiti che possano essere considerati antiquati e superati. Il re, dunque, dovrebbe indossare la divisa militare, probabilmente quella di ammiraglio della Royal Navy, già scelta per l'apertura del Parlamento nel maggio scorso. Sfoggerà invece un mantello bordato di ermellino che pare abbia chiesto vengo sostituito con una fake fur, pelliccia sintetica e non di origine animale che va nella direzione di una piccola grande rivoluzione per la Casa Reale. In momenti diversi della cerimonia, poi, Carlo indosserà sia l'Imperial State Crown (la corona tempestata di gemme e pietre preziose, con un diamante al centro, il Cullinan II, che da solo vale 400 milioni di sterline) che la St Edward's Crown. Quest'ultima è un potente simbolo della monarchia britannica: alta più di 30 centimetri, realizzata in oro a 22 carati, è anche molto pesante - ben 2,28 kg- e per questo il sovrano la indosserà per meno di un'ora.

Quanto a Camilla, pare che la regina consorte abbia incaricato l'amico intimo Bruce Oldfield di disegnarle l'abito per l'incoronazione che resterà top secret fino alla fine. Per la corona, invece, opterà per una già utilizzata in passato da chi, prima di lei, ha assunto il ruolo di regina.

Il dress code degli invitati

Anche gli invitati sono chiamati a rispettare un preciso dress code che rispetti le tradizioni plurisecolari, seppur in una chiave contemporanea. Niente diademi, dunque, tantomeno pellicce (proprio come Carlo che opterà per un mantello con una pelliccia ecologica) per le donne che però potranno indossare i classici cappellini. Via libera ai tight, invece, per gli uomini. Anche per questa indicazione che esige il rispetto della morigeratezza, gli ospiti siederanno su sedie classiche e non su poltrone di velluto. Una piccola curiosità sull'outfit di Kate Middleton è stato indicato da lei stessa: "Un accenno di blu" è stata l'unica anticipazione concessa ai media dalla moglie di William che, sempre per rispetto delle disposizioni del sovrano, potrebbe partecipare all'incoronazione senza tiara.

I cantanti al concerto

Tanti poi gli artisti al Coronation Concert che si terrà domenica 7 maggio sul prato orientale del castello di Windsor davanti a circa 20mila persone. Confermati i Take That, Andrea Bocelli, che eseguirà un duetto con Sir Bryn Terfel, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber, autore anche del "Coronation Theme", una serie di brani per organo e coro che saranno eseguiti durante la cerimonia del 6 maggio a Westminster.

Notevoli anche i rifiuti: come quello di Elton John, grande amico della principessa Diana, delle Spice Girls, di Ed Sheeran, Adele e Harry Styles. Per tutti, sono stati gli impegni lavorativi a determinare la scelta.

I costi

Tutto l'evento avrà costi importanti. La commissione Operation Golden Orb - che si occupa dell’organizzazione - ha stimato che saranno spesi circa 100 milioni di sterline, a carico del governo britannico e quindi dei contribuenti che su la chiusura delle attività per tre giorni, da sabato a lunedì. Gli esperti ritengono però che tali perdite saranno compensate dagli introiti derivanti dal turismo che in questi giorni è notevolmente aumentato.

L'incoronazione in diretta tv

Mancano ancora i dettagli, ma certamente l'incoronazione di Carlo III verrà trasmessa in tv con una megaproduzione della Bbc. Ed è facile pensare che lo stesso faranno le tv dei vari paesi - Italia compresa - che pure hanno coperto la cerimonia dei funerali di Elisabetta.