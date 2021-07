"Avrei preferito Barbara d’Urso": Davide Mengacci boccia Anna Tatangelo per 'Scene da un matrimonio'

Cresce l’attesa per il ritorno su Canale 5 di ‘Scene da un matrimonio’, programma che negli anni Novanta riscosse una considerevole popolarità adesso pronta (si spera) per essere riproposta nella prossima stagione televisiva.

Al timone dello show trasmesso nella fascia oraria domenicale che per anni è stata di Barbara d’Urso, ci sarà Anna Tatangelo, cantante per la prima volta nel ruolo di conduttrice. Sulla scelta che già tanto ha fatto discutere, adesso si è pronunciato lo storico conduttore del format Davide Mengacci, che ha espresso qualche perplessità senza nascondere la sua preferenza per Barbara D’Urso.

"Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso" ha dichiarato Mengacci a Nuovo Tv, specificando di non essere stato interpellato sul ritorno della storica trasmissione ("L’ho saputo dai quotidiani", la sua notazione). Il conduttore 72enne, inoltre, si è soffermato sul dato che Anna Tatangelo dovrà scontrarsi con l'importante concorrenza di 'Domenica In' guidata da Mara Venier e: "Penso che si troverà in una situazione difficile", ha osservato.

Infine, in merito alla tendenza di riproporre programmi del passato (su Rai1 è partito ‘Il pranzo è servito’, condotto in passato proprio da Mengacci, dopo Corrado e Claudio Lippi), il conduttore ha rilasciato una riflessione: "La tv soffre di due malattie: la mancanza di idee da parte degli autori e la paura delle reti di puntare su nuovi programmi per i quali è difficile immaginare quale sarà il riscontro del pubblico".

Anna Tatangelo: "Il mio show? Totalmente diverso da Barbara d'Urso"

Di recente, proprio a proposito del suo ruolo televisivo al timone di 'Scene da un matrimonio', Anna Tatangelo ha tenuto a fare delle precisazioni: "La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista", ha chiarito parlando della conduttrice: "Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara".