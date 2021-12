Stasera in tv 24 dicembre 2021: programmi e film in onda alla vigilia di Natale

Cosa vedere stasera in tv per la Vigilia di Natale? Quali film e programmi usare come sottofondo ai cenoni del 24 dicembre 2021? A partire dalle 19 sui principali canali della tv generalista, c'è ampia scelta a proposito di trasmissioni, tutti - o perlomeno la maggior parte - a tema ovviamente natalizio. Da Rai Uno a Canale Nove,una guida per orientarsi tra le proposte delle prime serate di oggi.

A tema religioso la prima serata di Rai Uno, che comincia con la Santa Messa di Natale intorno alle 19 per poi concludersi con uno speciale dedicato al ricordo di Giovanni Paolo II. Su Canale 5, invece, sarà protagonista Federica Panicucci con lo storico Concerto di Natale in diretta dal Vaticano. Ma le alternative non si esauriscono certo qui, di seguito tutte le opzioni stasera in tv, canale per canale.

Stasera in tv su Rai Uno

19:20 - Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco

21:00 - Speciale A Sua immagine

21:10 - Tg1

21:30 - Ailo - Un'avventura tra i ghiacci

23:15 - Viaggio nella chiesa di Francesco. Speciale notte di Natale

23:45 - Nella memoria di Giovanni Paolo II

Stasera in tv su Rai Due

21:00 - Tg2 Post

21:20 - Il mio valzer di Natale

23:05 - Natale alle Hawaii

Stasera in tv su Rai Tre

20:45 - Un posto al sole

21:20 - Il meglio del 43mo Festival del Circo di Montecarlo

23:40 - Rai - News24

Stasera in tv su Rete Quattro

19:52 - Tempesta d'amore

20:30 - Stasera Italia

21:25 - L'Amore non va in vacanza