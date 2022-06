Giletti prepara la trasferta in Russia, Non è l'Arena in diretta da Mosca

Massimo Giletti vuole concludere questa stagione con un ultimo colpo di scena e si prepara per la trasferta in Russia. Il conduttore starebbe organizzando la prossima puntata di Non è l'Arena in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca. La produzione del programma di La7 conferma: "Giletti vuole fare questa puntata e tutto è pronto, ma siamo ancora in alto mare con gli ospiti - fa sapere la produttrice esecutiva Rachele Fontanesi a Repubblica - Abbiamo fatto un lungo lavoro dall'Italia, ma la mancanza di un riferimento diretto a Mosca non aiuta. Gli imprenditori italiani, poi, temono contraccolpi negativi. La trasmissione è pensata sulla Piazza Rossa, ma non in esterna. Noi, certo, vorremmo il conduttore a Mosca, ma eviteremmo volentieri una situazione in cui si trovasse da solo in trasferta e con gli ospiti da intervistare tutti nello studio romano. Sarebbe surreale". E sarebbe anche il primo programma italiano ad andare in onda dalla Russia in questi mesi di guerra.

Le due puntate da Odessa, in Ucraina, scatenarono una bufera mediatica che il conduttore si lasciò scivolare addosso, tanto da azzardare adesso con questa nuova trasferta. "Le polemiche sono il suo pane quotidiano" dicono dal suo staff, così oltre ad andare 'a casa del nemico' Massimo Giletti sarebbe in trattativa per avere in diretta Marija Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Tra gli altri invitati ci sarebbero anche alcuni industriali italiani che hanno rapporti commerciali con la Russia e Antonio Gramsci, nipote omonimo del fondatore del Partito Comunista italiano, musicista che vive a Mosca.

Una puntata - se confermata - in cui il dissenso farà da leit motiv e darà senza alcun dubbio più di un motivo per cui indignarsi sui social, e non solo, per settimane. Giletti docet.