Chi è Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai3 protagonista della telefonata con Fedez

Ilaria Capitani è la vicedirettrice di Rai Tre che in queste ore è al centro delle polemiche successive all’intervento di Fedez sul palco del Concerto del Primo Maggio. La giornalista è tra gli interlocutori della telefonata intercorsa con Fedez, videoregistrata dal cantante e poi pubblicata in rete, a cui ha fatto seguito una precisazione della Rai secondo cui “in riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez (…) l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli”.

La carriera di Ilaria Capitani

Ilaria Capitani è nata a Napoli nel 1967. Durante gli studi alla scuola di giornalismo ha vonto una borsa di studio al Corriere della Sera, dove ha lavorato per cinque anni occupandosi di cronaca e sport e collaborando alle pagine del supplemento Salute. Nel 1991 l’arrivo in Rai: per tre anni ha lavorato con Aldo Biscardi al programma Il processo del lunedì, poi è passata a 'È quasi goa'l con Claudio Ferretti e Sandro Ciotti. In occasione delle Olimpiadi di Atlanta è entrata alla TGS – Giornale di Sicilia e nel 1998 è passata al TGR Lazio. Due anni dopo è approdata al programma 'Italie' del Tg3, quindi a 'Giromattina', sempre su Rai3, per poi arrivare a condurre 'Cominciamo bene', con Toni Garrani. Nel 2006 ha assunto l’incarico di portavoce di Walter Veltroni, sindaco di Roma del Partito Democratico. Successivamente è tornata in Rai per condurre il Tg Parlamento e rubriche di approfondimento politico. Diventata caporedattrice del Tg2, è stata nominata vicedirettrice di Rai3 nel 2020, al fianco del direttore di rete Franco Di Mare.