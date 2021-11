Giancarlo Magalli evita di dire la parola "volpe": imbarazzo durante il quiz di Rai2

Difficile dire se sia stata solo una coincidenza oppure uno scherzetto organizzato dagli autori del nuovo quiz di Rai2 Una parola di troppo: fatto è che nella seconda puntata del programma il conduttore Giancarlo Magalli si è ritrovato davanti alla parola "volpe" quale risposta esatta alla domanda rivolta ai concorrenti, evitando però di pronunciarla con qualche accenno di imbarazzo. Com’è noto, infatti, il riferimento è al cognome della ex collega Adriana con cui arcinoti sono i burrascosi trascorsi tutt’altro che superati da entrambi.

Magalli e la parola “volpe” che evita di pronunciare su Rai2

"Non voglio pensare che parola possa essere, ma lo dobbiamo dire", afferma Magalli davanti al tabellone che mostra la parola volpe quale risposta al gioco. "Ma è quella parola là! Esatto, proprio quella parola… Avreste dovuto dirla e non l’avete detta" ha poi aggiunto, aggirando così la pronuncia che rimandava alla conduttrice recentemente tornata nella sua vita attraverso quel selfie postato da Sonia Bruganelli e discusso in diretta tv su Canale 5.

Dall’episodio che a I Fatti Vostri palesò l’antipatia tra gli allora due colleghi ne è passato di tempo, ma evidentemente non abbastanza per smorzare vecchi rancori ancora presenti nelle vite di entrambi che continuano a mal sopportarsi, davanti e dietro le telecamere.