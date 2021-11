"Anche Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle": la reazione di Milly Carlucci

C’è anche Maria De Filippi tra i milioni di telespettatori che il sabato sera si appassionano alla gara di Ballando con le stelle. Della curiosità nutrita verso il dance show di Rai1, la conduttrice in forza a Mediaset ne aveva già parlato tempo fa, quando alla giudice televisiva Selvaggia Lucarelli ammise di “guardicchiare” il programma concorrente del suo Tu sì que vales, in onda su Canale 5 con le puntate registrate. Adesso l’argomento è entrato di nuovo nel dibattito televisivo grazie all’intervento di Anna Pettinelli. Ospite della Vita in diretta condotto da Alberto Matano, la speaker nonché coach del talent Amici, ha affermato di essere lei stessa fan del programma condotto da Milly Carlucci, in collegamento con lo studio di Rai1.

“Sono una spettatrice di Ballando con le stelle, vi guardo e mi appassiono… Se Maria lo sa? Ma certo che Maria lo sa” ha confidato Anna, supportata dall’appunto di Carolyn Smith che ha precisato: “Anche Maria lo guarda!”. La telecamera ha allora inquadrato la risata di Milly Carlucci, non intervenuta nel discorso, ma rimasta evidentemente divertita dal botta e risposta sulla collega a cui Alberto Matano ha mandato un grande abbraccio.

La De Filippi il sabato sera guarda #BallandoConLeStelle e Milly se la ride #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/FCZb5dWl1U — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 12, 2021

La sfida televisiva tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Le due signore della tv italiana si trovano molto spesso a concorrere nei sabato sera con i loro programmi. In questa stagione ad avere la meglio per qualche punto di share è sempre stato Tu sì que vales, per quanto le dinamiche di Ballando conquistino pure un’ampia fetta di pubblico. Qualche tempo fa la conduttrice di Rai aveva anche parlato della possibilità che Maria De Filippi fosse ballerina per una notte del suo dance show: “Ci siamo sentite e promesse di provarci. Quest'anno non ci siamo riuscite per motivi di palinsesto, speriamo in qualcosa nel futuro", aveva detto a Today. E chissà se prima o poi non le vedremo insieme sullo stesso canale…