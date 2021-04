Orietta Berti canta ‘Zitti e Buoni’ dei Maneskin, il video è virale: “Sei la numero uno”

La travolgente performance della cantante sul palco di di ‘Name That Tune – Indovina la canzone’, quiz musicale in onda su Tv8

Orietta Berti si conferma tra le protagoniste indiscusse della scena mediatica attuale che, dopo la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’ha consacrata un’icona assoluta della tv come dei social. In queste ore il successo della cantante 77enne è alimentato dalla sua ultima performance sul palco di ‘Name That Tune – Indovina la canzone’, quiz musicale in onda su Tv8 che l’ha vista esibirsi nel travolgente mimo del brano dei Maneskin ‘Zitti e Buoni’.

In playback, ma con le movenze rock di Damiano, Orietta si è scatenata e ha fatto scatenare i presenti al ritmo frenetico del brano della band vincitrice della kermesse canora che erroneamente, all’indomani del Festival, aveva chiamato Naziskin esprimendo il desiderio di duettare insieme… In attesa che l’auspicata esibizione Berti – Maneskin si concretizzi per davvero, il numero della cantante appare un travolgente assaggio di quello che potrebbe essere la contestuale presenza scenica dell’artista con la band, salutato con innumerevoli applausi virtuali dai follower che sui social la incoronano regina della scena, assoluto “Numero Uno”.

Name That Tune – Indovina La Canzone, come funziona il programma con Enrico Papi

Enrico Papi conduce Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione, in prima tv assoluta, su TV8 Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi, tv, musica, cinema, si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. Grandi e sorprendenti sono i nomi dei capisquadra dei due team, che garantiscono il massimo di preparazione, combattività e simpatia. A infiammare la competizione tante sfide musicali a tempo, canzoni da indovinare o improvvisare, tutte eseguite live dalla band di dieci musicisti, fino ai classici giochi Asta Musicale e il mitico SettexTrenta in cui, con solo poche note a disposizione, bisogna riconoscere il titolo del brano.

Il format è nato in America nel 1952 su NBC Radio, dove è andato in onda per la prima volta, ed è stato poi adattato in tutto il mondo in più di 25 Paesi con versioni di programmazione quotidiane o settimanali. Lo show ha riscosso successo anche in Italia: dal 1957 al 1960, con il nome “Il Musichiere”, condotto da Mario Riva sul Programma Nazionale; in seguito è stato lo stesso Enrico Papi a riportarlo alla ribalta e al successo di critica e di pubblico per oltre un decennio.