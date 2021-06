Più Silvia Toffanin, meno Barbara d'Urso: le indiscrezioni bomba sui palinsesti Mediaset. E l'ufficio stampa di De Filippi sbotta

Grandi manovre su Canale 5 in vista della stagione televisiva in arrivo a settembre. Tutti i dettagli

Dopo la presentazione dei palinsesti Rai andata in scena ieri (tra novità in arrivo e qualche escluso), è ora il momento delle indiscrezioni a proposito di quanto avverrà nella prossima stagione di Mediaset. Tra i rumors che coinvolgono la rete ammiraglia del Biscione, ovvero Canale 5, quelli che vogliono protagoniste le conduttrici Silvia Toffanin e Barbara d'Urso.

Si punta su Silvia Toffanin per la domenica pomeriggio, ma c'è un "ma"

Una delle sfide più grandi è quella che si gioca alla domenica Pomeriggio. Se nelle scorse settimane il sito Dagospia aveva annunciato la chiusura di Domenica Live (poi confermato indirettamente dalla padrona di casa Barbara), oggi si parlerebbe dell'approdo nella stessa fascia oraria di Silvia Toffanin con un nuovo format. I lavori, spiega il sito DavideMaggio specializzato in tematiche televisive, sarebbero in corso e non ci sarebbe ancora niente di certo, ma "l'intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio".

Per Toffanin si tratterebbe chiaramente di un vero e proprio salto fuori da quella che fino a ieri è stata la sua comfort zone a Verissimo, talk condotto con successo da oltre quindici anni. E pare che, proprio per ammorbidire il suo arrivo in una , si starebbero studiando diversi dettagli: anzitutto, "il programma della signora Berlusconi non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte" e, soprattutto, si è alla ricerca di una trasmissione da avere nella fascia oraria precedente e che possa fungere da traino. Va precisato, però, che al momento non ci sarebbe nulla di deciso.

Lo sfogo di Betti Soldati, ufficio stampa di De Filippi

Certo è che la domenica pomeriggio non sarà occupata da Maria De Filippi, né da personaggi televisivi che ruotano attorno al mondo Fascino Pgt, ovvero la società di produzione di proprietà della conduttrice e di RTI. A dichiararlo senza mezzi termini è stata nelle scorse ore Betti Soldati, storico ufficio stampa di De Filippi, appunto. "È più di un mese - ha scritto - che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale 5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea: perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?". A quanto pare...

Pomeriggio 5 verso la riduzione?

Altri pettegolezzi riguardano poi, appunto, d'Urso. Oltre alla chiusura della sua Domenica Live e in precedenza di Live - Non è la d'Urso, "Mediaset - spiega sempre il sito - starebbe pensando di ridurre drasticamente la durata del contenitore pomeridiano Pomeriggio 5 a soli 45 minuti", e cioè dalle 18 alle 18.45, per poi lasciare spazio al tradizionale preserale. C'è da precisare però che, nel salutare il suo pubblico prima della pausa estiva, la presentatrice napoletana ha dato appuntamento ai suoi telespettatori a settembre con "tante cose nuove", sintomo che la 63enne starebbe lavorando a qualche progetto al debutto.