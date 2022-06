Prove estive in Rai: chi potremmo trovare la prossima stagione, da Drusilla Foer a Nek

Estate, tempo di vacanze ma anche di occasioni lavorative. Soprattutto in tv. Nel periodo dell'anno in cui i programmi trainanti di ogni rete si prendono una pausa - e i conduttori il meritato riposo - ecco gli aspiranti protagonisti di una nuova stagione televisiva farsi largo nei palinsesti, provando a convincere direttori e pubblico.

Tempo fa la bella stagione era scarica di titoli (e platea), mentre da qualche anno a questa parte è popolata da nuove trasmissioni che spesso sono appunto il banco di prova per chi cerca uno spazio fisso a partire da settembre, o in alcuni casi anche un test per capire se riproporre il format. Tre mesi per giocarsi se non tutto, molto. In Rai sono diverse le 'prove' che verranno fatte a partire da lunedì 6 giugno. A iniziare da Drusilla Foer, tanto corteggiata da viale Mazzini dopo Sanremo e pronta a sbarcare su Rai2 con Drusilla e l'Almanacco del Giorno Dopo, in onda alle 19.50. In mezzora l'attrice, che ora indosserà i panni della conduttrice, rivisiterà lo storico programma della Rai, l'Almanacco del Giorno Dopo, format di grande successo che ha segnato la storia della tv italiana. Drusilla affronterà a suo modo temi che meritano una riflessione e lo farà in chiave ironica e sarcastica. Ci saranno rubriche, ospiti più o meno noti e le canzoni che la padrona di casa, con l'aiuto del Maestro Loris Di Leo al piano, eseguirà sul filo di ricordi e suggestioni. Una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli interlocutori della conduttrice, ma protagonista in studio sarà anche Topo Gigio. Un mix tra passato e presente con cui Drusilla Foer si metterà in gioco. Proprio lei, che ha fatto sapere di aver rifiutato quasi tutte le proposte televisive ricevute negli ultimi mesi, è la più gettonata della prossima stagione invernale.

Il ritorno di Caterina Balivo

Pronta a tuffarsi nell'estate Rai anche Caterina Balivo, che torna con un programma tutto suo a due anni di distanza da Vieni da me. Su Rai2, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata va in onda Help - Ho un dubbio, adattamento del format inglese What should I do. In ogni puntata un concorrente di qualsiasi età, ma anche una coppia o un gruppo di amici, esprimerà sul palco il proprio dubbio. Il pubblico in studio, guidato dalla conduttrice, dovrà votare tramite un telecomando con sole due opzioni e decidere per quale delle due propende. La votazione avverrà più volte durante il racconto, man mano che la storia verrà spiegata con ulteriori dettagli: il pubblico, infatti, potrà cambiare opinione fino a quando Caterina Balivo decreterà il momento dell'ultima votazione. Un talk alla 'vecchia maniera' in cui il pubblico è fondamentale e potrebbe essere proprio questo il gancio con il quale la conduttrice risalirà la china di viale Mazzini.

L'esordio di Nek

Lo avevamo visto su Rai1 al timone di Da noi... A ruota libera, quando l'amica Francesca Fialdini era a casa con il Covid, e non aveva fatto per niente una brutta figura nelle vesti del conduttore. Forte del grande amore del pubblico e di un'attitudine indiscutibile nello stare davanti la telecamera, Nek approda su Rai2 con un programma musicale (ma non troppo). Dalla strada al palco è il nuovo show dedicato al mondo degli artisti di strada, in onda in prima serata da martedì 28 giugno, per quattro puntate. Il cantautore terrà le redini di questo 'festival' che porta in tv le piazze italiane e i loro protagonisti e non è detto che non lo rivedremo in qualche altro format cucito addosso proprio a lui.

La nuova sfida di Angela Rafanelli

Non più on the road per Angela Rafanelli, che dopo Linea Verde Radici e Linea Verde Estate - nel 2020 - e In viaggio con lei (in coppia con Francesca Fialdini) due anni prima, si sperimenta in una conduzione in studio e di tutt'altro genere. Dal 5 agosto al 9 settembre, su Rai3, va in onda Sex, un nuovo programma che parla di sesso e dintorni, con ospiti, pubblico, esperti e protagonisti delle storie. Si parlerà di inclusività, d'identità di genere, ci si confronterà su tanti argomenti insieme ad alcuni esperti ma anche con personaggi del mondo dello spettacolo, attraverso performance e musica. Per capire divertendosi, senza essere banali, un universo poco esplorato e troppo spesso tabù. Una bella mission per il programma, per la rete, ma soprattutto per Angela Rafanelli che merita più spazio nel 'palinsesto che conta'.