Casalino rompe il silenzio sul video di Grillo: "Non avrei usato quelle parole"

(Nel video una parte dell'intervista a Rocco Casalino)

Continua a far rumore il video pubblicato da Beppe Grillo per difendere il figlio accusato di stupro. Le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle hanno scatenato durissime polemiche e anche qualche tensione all'interno del partito, che ha comunque preso le distanze dallo sfogo del suo leader. Sulla vicenda non si era ancora espresso Rocco Casalino, che raggiunto da Le Iene ha detto: "Non mi fate esprimere nulla. Intanto massima comprensione per il dolore di un padre che sta vivendo sicuramente una situazione difficile".

Incalzato da Roberta Rei, l'ex portavoce del Movimento ha continuato: "Non avrei usato quelle parole ma non mi far esporre. Credo davvero che le ragioni siano da comprendere nell'istinto naturale di un padre nel voler proteggere il proprio figlio, non credo in nessun'altra dietrologia". Casalino, dunque, 'assolve' il Grillo padre: "Quello che ho visto io è la reazione soprattutto di un padre, perché sono convinto che lui oggi non userebbe le stesse parole, nel senso che è stato, istintivo, era molto di pancia secondo me quel video no?". Ciò non toglie che abbia sbagliato, ha assicurato Casalino: "Forse vedere quel video gli ha provocato una reazione di istinto e il risultato è stato quello. Sottolineo il fatto che ovviamente non condivido le cose dette, io non le avrei dette. Il Movimento ha preso una posizione chiara, differenziandosi dalle esternazioni di Grillo, specialmente sul tema delle donne, anche sul tema della giustizia, sull'indipendenza della Magistratura. Io non avrei fatto così - ha concluso - Io, ragazzi, dovete anche capire che succede a qualsiasi essere umano di essere coinvolto sentimentalmente da una vicenda e in quel momento si può perdere, diciamo, in razionalità. Se lo vedi quel video si vede che non è razionale no?".