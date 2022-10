Iva Zanicchi si scusa con Selvaggia, ma lei telefona in diretta tv e replica

Francesca Fialdini mette pace tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Accade nel programma "Da noi…a ruota libera", dove arriva il chiarimento in diretta tra la cantante e la giornalista, dopo il battibecco nella serata di debutto di "Ballando con le stelle".

Iva Zanicchi precisa di aver già chiesto scusa a Selvaggia. "Certi eccessi, certe parole, certi termini non vanni detti - afferma nell'intervista nel talk di Rai Uno - Io mi sono resa conto di aver sbagliato, non ho giustificazioni. Da Selvaggia io zero non me lo aspettavo, mi ha colpito molto". A risponderle è direttamente Lucarelli, presente in collegamento telefonico: "E’ vero che ieri dopo la trasmissione ha chiesto scusa. Ha usato un epiteto sessista che è molto grave. Io le scuse le accetto ma che lei dica che non l’ha detto con cattiveria mi preoccupa, perché mi fa pensare che quest’affermazione la usi in automatico nella vita. Mi auguro che Iva abbia capito. Io sono una sua fan, mi divertono quando è di buon umore e il suo essere irriverente, ma c’è una grossa differenza tra essere irriverente e essere una donna che usa un epiteto sessista". Quanto a Samuel Peron, insegnante di danza di Zancchi, che con lei ha sogghignato dopo aver sentito l'insulto, Selvaggia chiosa: "Samuel non è meno colpevole di Iva Zanicchi. Io voglio dirgli che è colpevole quanto Iva. Chi aderisce e ride a queste esternazioni, è colpevole quanto l’altro. Mi aspetto le scuse anche da lui".