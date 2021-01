Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 3 gennaio 2021

Cosa guardare stasera in tv? Per domenica 3 gennaio tra serie tv in prima visione, programmi di intrattenimento e film, i principali canali televisivi offrono una notevole varietà di scelta per chi decide di passare la serata davanti al piccolo schermo.

Su Rai Uno va in onda il film tv ispirato alla vita di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della nascita: protagonista è Cristiana Capotondi, per la regia di Giacomo Campiotti.

Se l’offerta dei principali canali tv non basta, ci sono ovviamente le piattaforme Netflix, Amazon Prime e Disney Plus: qui tutte le dritte su cosa vedere tra film e serie tv. Qui, invece, il calendario completo delle trasmissioni più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie fino al 6 gennaio.

Di seguito la programmazione completa dei canali di stasera:

Stasera in tv su Rai Uno

20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Chiara Lubich - L'amore vince tutto

23:35 - Alighieri Durante detto Dante

01:00 - Rai - News24

01:29 - Che tempo fa

01:35 - Sottovoce

Stasera in tv su Rai Due

19:40 - N.C.I.S. Los Angeles Obiettivo primario

20:30 - TG2 20.30

21:00 - Peter Rabbit

22:40 - La Domenica Sportiva

00:30 - L'altra DS

01:00 - Protestantesimo

Stasera in tv su Rai Tre

20:00 - Blob

20:25 - I Grandi protagonisti Vianello e Mondaini: due storie un destino

21:20 - Ricomincio da Raitre

00:00 - TG Regione

00:05 - TG3 Mondo

00:30 - Meteo 3

