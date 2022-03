Ultima Fermata porta in tv il tradimento "in diretta", ma non basta

L'incubo di ogni innamorato è racchiuso in Ultima Fermata. Il nuovo programma Mediaset affronta il tema del tradimento come nessun altro format aveva mai fatto: lo mostra in diretta. La prima puntata di Ultima Fermata è andata in onda su Canale 5 il 23 marzo e in pochi minuti è diventata di tendenza su Twitter. Non è difficile da capire, fin dai primi minuti è stato chiaro che nel racconto delle coppie "l'amante" avrebbe avuto un ruolo fondamentale.

Non più solo attori sconosciuti che tentano il partner, come in Temptation Island, in Ultima Puntata ci sono gli amanti veri, le persone che rappresentano la crisi della relazione o del matrimonio. Sull'idea giocosa, del marito tradito e della moglie traditrice - e viceversa - sono state create barzellette, sketch teatrali, film e tutti sono accomunati da un aspetto: l'amante cerca sempre di sfuggire dalle grinfie arrabbiate del tradito o della tradita. A Ultima Fermata questo non accade: una semplice parate di vetro specchiato mostra tutto ciò che accade in diretta, non ci sono i filtri dei montaggi, delle frasi tagliate. Qui, parole e gesti sono come lame.

In pratica: le coppie sono state divise in due appartamenti con una parete in comune: da una parte due uomini e una donna (Valeria, Jonatan e Samuel), dall'altra due donne e un uomo (Adriana, Valentina e Maurizio). Questa parete che unisce le due case è in realtà un multistrato formato da una parete oscurata, uno specchio e un vetro opaco: è tramite questa che i partner possono vedere cosa fa l'altro o l'altra.

Le coppie non sono tutte in crisi per colpa i tradimenti, alcune sono provate dalla gelosia, e qui entrano in gioco le clip. Le clip tanto care a Temptation che ci catapultano nel pinnettu. Questo ad esempio è il caso della coppia formata da Adriana e Jonatan: lei è gelosissima e quindi per metterla alla prova prima le fanno vedere "in diretta" come si comporta il fidanzato con la personal trainer. Poi quando i due iniziano a prendere confidenza le mostrano dei video in cui loro parlano, si confidano etc... La loro storia aveva poi problemi ben più grandi del presunto flirt di lui con l'allenatrice e infatti si separano.

Diverso è stato per Valeria e Maurizio, sposati, con dei figli e da anni praticamente separati. Maurizio ha dovuto assistere al corteggiamento dell'amante della moglie in diretta. Maurizio sa benissimo cosa vuol dire tradire, ha tradito più volte Valeria e così, in una sorta di contrappasso dantesco parafrasato magistralmente dalla Fascino - la società di produzione televisiva di Maria De Filippi - ha visto Antonio, il terzo della coppia, regalare fiori, professare amore e impegnarsi per il futuro con Valeria. Una situazione al limite dell'assurdo dove viene spontaneo pensare che al posto di persone vere possano esserci degli attori. In quanti resisterebbero di fronte a baci, abbracci, carezze che sono consumati ad un solo vetro di distanza? In pochi e, in questo caso, i pochi per quella persona hanno poco amore o si sono rassegnati.

Sicuramente Ultima Fermata aggiunge un tassello ai reality show legati ai sentimenti. Oltre al tradimento, c'è la novità del supporto di psicologi e psicoterapeuti che offrono ai concorrenti una chiave di lettura diversa, oppure semplicemente li aiutano a vedere chiaramente cosa sta accadendo. Quante volte guardando i reality abbiamo pensato che a molti avrebbe fatto bene avere un confronto con uno specialista e questo Ultima Fermata lo fa. Ma nonostante questi aspetti, che sono sicuramente innovativi, a fine puntata si ha la sensazione di aver visto qualcosa di incompleto e poco sincero.

Il pubblico che commenta sui social ha espresso alcune perplessità è vero, ma in molti hanno apprezzato questo mix tra C'è posta per te, che si può leggere nello scopo del programma ovvero riavvicinare coppie in crisi, e Temptation Island. Per capire se però questa estremizzazione dell'amore, questa spettacolarizzazione della sofferenza abbia davvero coinvolto il pubblico, bisognerà aspettare la prossima puntata.