Isola, Luxuria contro Lory Del Santo: "Hai la doppia faccia"

Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi si è parlato, molto e di nuovo, di Lory Del Santo. La naufraga è ormai da giorni il bersaglio preferito dei naufraghi, come dimenticare lo scontro tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis e il successivo attacco, via Twitter, di Alex Belli sempre contro il naufrago. Il polverone intorno a Lory non sembra voler schiarirsi e così ieri sera anche Vladimir Luxuria ha sottolineato alcuni comportamenti particolari della concorrente.

Tutti contro Lory, anche Luxuria

Il primo a parlare della creatrice della web serie The Lady è stato Edoardo Tavassi. I due sono stati i protagonisti di un'accesa discussione che ha diviso ancora di più i due gruppi sull'isola e a tal riguardo il fratello di Guendalina ha spiegato: "Giocano scorretto, il ruolo di Lory è quello di andare a parlare male di ogni persona. A me viene senza telecamere mi abbraccia, dice sei il mio preferito, sei il sole dell’Isola. Lory è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto nella mia vita". Tavassi è rimasto molto deluso anche da Nick: "È stata una grande delusione, parlava sempre male di tutti e ora è stato smascherato".

Il fondatore dei Cugini di Campagna ha quindi preso la parola per difendere se stesso e Lory: "La attaccano spesso, a me non è stata mai bene questa cosa, è vero che lei parla con un uno o con un altro, e quando mi hanno detto di comportarmi in un certo modo io ho detto che avrei fatto come dicevo io".

Lory ha provato a difendersi ed ha quindi parlato dell'altro gruppo: "Loro sono in 7, sono un cerchio, se lo sono inventato e se lo dicono tra loro. Vogliono battere su quel punto ed è lì che mi vogliono ferire, la verità uscirà".

Al momento giusto Vladimir Luxuria, da attenta opinionista, ha sferrato il suo colpo: "Cara Lory ho conosciuto persone con il doppio mento, le doppie punte, ma esistono anche persone con una doppia faccia, Lory bifronte. Puoi dire quello che vuoi, ma noi li vediamo i day time e vediamo che vai a parlare con uno e con un altro". Non è difficile capire da quale parte sia Luxuria.