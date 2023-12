Vento da uragano, poi neve e gelo artico: le previsioni meteo per il ponte dell'Immacolata

Un fronte di aria fredda di matrice artica sta scivolando dall'Europa centrale verso il Mediterraneo portando sull'Italia piogge e rovesci diffusi, anche a sfondo temporalesco dalle regioni del Nord e fino a Toscana, Umbria e Lazio. Sarà un sabato difficile soprattutto tra Emilia Romagna e Marche dove vige lo stato di allerta rossa soprattutto per il vento: forti raffiche di libeccio stanno portando gravi disagi con l'abbattimento di alberi e pali elettrici.

Da segnalare i venti molto forti con raffiche fino a 100 chilometri orari che stanno soffiando tra l'Appennino e il medio Adriatico con punte fino a 140 km/h in alta montagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo l'aria fredda ha portato la neve su Alpi e Prealpi tra Lombardia e Triveneto fino a bassa quota. Ma il rialzo termico che si è avuto nelle temperature minime - registrati oltre 20°C in Abruzzo al primo mattino - lascerà presto spazio a un radicale cambiamento meteorologico. Correnti fredde arriveranno sull'Adriatico portate dalla Bora formando ammassi nuvolosi importanti che si assoceranno a rovesci localmente intensi e temporali. Possibile neve tonda (graupel) sul Nordest, sull'Emilia Romagna e parte del Centro.

Attenzione a possibili grandinate tra Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio nel corso di Sabato pomeriggio. Solo al Sud restano condizioni più miti. Poi l'aria artica che affluirà sull'Italia nella seconda parte del weekend getterà le basi per le nevicate della prossima settimana. Un vortice di bassa pressione che si organizzerà tra Francia e Inghilterra porterà sull'Italia settentrionale nevicate anche in pianura da lunedì mentre al Centro ed al Sud ci saranno rovesci e temporali con un temporaneo aumento delle temperature. Poi nuova aria fredda tra mercoledì e giovedì e temperature in picchiata con nevicate anche in Appennino fino a quote medie o anche collinari. Insomma, per il Ponte dell'Immacolata pieno clima invernale sull'Italia con le montagne piene di neve.

Nei fatti è stato un novembre decisamente freddo sull'Europa nord occidentale come non capitava da anni, con ripetute irruzioni di aria artica sin nel cuore del Vecchio Continente, con temperature spesso sotto le medie del periodo in particolare in Germania, Polonia, Danimarca e soprattutto Scandinavia. Al contrario del clima mite che ha caratterizzato il Mediterraneo e i Balcani meridionali.