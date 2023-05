Perché oggi c'è una nuova allerta meteo (e cosa succede nei prossimi giorni)

Quella di oggi, lunedì 22 maggio, sarà un'altra giornata di allerta meteo-idro: in larga parte per possibili criticità idrauliche e idrogeogiche, ma anche per il rischio di forti nubifragi soprattutto al centro-sud. Sono dieci in totale le Regioni interessate, come si evince dal bollettino della protezione civile. Tra queste c'è ancora l'Emilia Romagna dove per fortuna pioverà poco o per nulla, anzi su quasi tutta la regione dovrebbe splendere il sole, ma la fragilità del territorio è tale che è stato deciso di prorogare l'allerta. È scattato dunque ancora una volta il "codice rosso" sulle zone di montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, nonché sul bolognese. È invece prevista allerta arancione per criticità idraulica sulla pianura modenese e gialla in altre zone.

La protezione civile regionale sottolinea "che il codice colore rosso sul bolognese e sulla Romagna è connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi". Lunedì, si legge sul sito della Regione Emilia Romagna, sono previste ancora "deboli piogge sparse localmente anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche durante le ore centrali della giornata".

Non si prevedono "significativi incrementi dei livelli idrometrici, tuttavia - prosegue il comunicato - le residue piogge osservate e previste determineranno un rallentamento dell'esaurimento delle piene su tutti corsi d'acqua della Regione". Come detto l'allerta meteo-idro è stata diramata per il rischio di possibili nuove frane e smottamenti, in un territorio già devastato dall'alluvione della settimana scorsa, e non per il rischio di temporali e nubifragi. "L'allerta non è tanto legata alla previsione meteo e basta, ma è associata alla criticità territoriale" ha detto la direttrice dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia Romagna Rita Nicolini. "Va tenuto presente - ha aggiunto - che l'effetto delle frane è ancora in corso e l'attenzione deve essere massima".

Allerta gialla in altre nove Regioni

L'avviso della protezione civile nazionale prevede invece il codice giallo in altre nove Regioni. E vale a dire:

Piemonte (per rischio idraulico e idrogeologico)

Lombardia (rischio temporali e idraulico)

Marche (rischio temporali)

Abruzzo (rischio temporali e idrogeologico)

Molise (rischio temporali e idrogeologico)

Basilicata (rischio temporali)

Calabria (rischio temporali e idrogeologico)

Sicilia (rischio temporali, idraulico e idrogeologico)

Sardegna (rischio idraulico)

Per le zone interessate dall'allerta è possibile fare riferimento all'infografica in basso, prestando la dovuta attenzione alla leggenda.

Meteo, cosa accadrà nei prossimi giorni

Le prossime giornate dovrebbero essere per lo più soleggiate (con qualche eccezione). Al centro-nord è previsto un progressivo rialzo delle temperature che potranno raggiungere valori quasi estivi. Le temperature resteranno invece un po' più tiepide al Sud. Martedì le precipitazioni dovrebbero essere relegate perlopiù nelle zone interne dell'Appennino. Tra mercoledì e giovedì, spiegano da 3Bmeteo, le Regioni settentrionali potrebbero risentire di un afflusso di aria fresca dall'Europa centrale con possibilità di rovesci e temporali che potrebbero interessare anche le Regioni del centro e la Sardegna.

Venerdì il tempo dovrebbe invece essere più stabile, fatta eccezione per qualche precipitazione sulle zone montuose, con temperature di nuovo in risalita. Insomma, la settimana che è appena iniziata si annuncia dinamica: il tempo sarà sì prevalentemente soleggiato, ma non mancheranno nuvole e precipitazioni che localmente potranno essere intense. L'anticiclone, foriero di caldo e stabilità, resta lontano e l'Italia è ancora esposta a nuove perturbazioni.