Epifania con allerta meteo arancione e gialla: le zone dove pioverà di più

Arriva sull'Italia l'atteso ciclone d'aria gelida che il vero pieno inverno: attesi neve, piogge e vento. Oggi allerta maltempo arancione in Toscana; gialla in altre dodici regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Sicilia.

Arrivato l'inverno

Assistiamo così al passaggio dal lungo e mite autunno a un periodo dalle caratteristiche realmente invernali. Epifania all'insegna del maltempo su gran parte d'Italia. La perturbazione di origine atlantica che ha investito il Centronord si estende anche al Sud con piogge intense, temporali e forte evento. Fin dal primo mattino sono previsti venti di burrasca sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria, sulla Sardegna, sulla Sicilia occidentale. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Gli esperti lo mettono in chiaro. Non si tratta di nulla di eccezionale, una normale parentesi fredda che riporterà la neve sulle Alpi, specie centro-orientali e valdostane. Un po' di neve anche in Appennino tra domenica e lunedì. Fino a domenica sono attese abbondanti piogge su quasi tutta l'Italia peninsulare e in Sardegna. Salve le regioni sud orientali (meno esposte).

Le previsioni per oggi sabato 6 gennaio 2024

Secondo le previsioni di 3bmeteo, oggi al Nord ampie aperture su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta e Liguria, ancora molte nubi altrove con fenomeni deboli in Lombardia e ancora a tratti intensi sul Triveneto. Neve sulle Alpi dai 1100/1200m in calo serale. Al Centro, tempo perturbato con rovesci e temporali, localmente anche intensi sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino a quote alte ma in calo fino a 1300/1700m la sera. Al Sud, sensibile peggioramento soprattutto dal pomeriggio sui settori peninsulari con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco.