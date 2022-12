Meteo, l'inverno va in pausa: torna l'anticiclone

Tempo stabile, poche precipitazioni e temperature in aumento. La settimana che ci porta verso Natale inizia con la rimonta dell'anticiclone africano sull'Europa meridionale, con l'Italia che ne vedrà i primi effetti già a partire da oggi, lunedì 19 dicembre. Un momento di stand-by per l'inverno che dovrebbe durare per tutta la settimana, sempre in presenza di qualche eccezione, soprattutto nelle regioni settentrionali, dove si dovrà fare conti con foschie, nebbie e nubi basse.

Meteo, inverno in stand-by: le previsioni

Come riportano gli esperti di 3bmeteo, la giornata di domani, martedì 20 dicembre, sarà caratterizzata da sole prevalente al Centro, soprattutto tra Marche, Umbria e basso Lazio. Al Sud tempo stabile anche se non del tutto soleggiato, non mancherà infatti qualche innocuo annuvolamento su Calabria tirrenica ed est Sicilia, al mattino anche sul Salento. Soltanto al Nord ci sarà qualche velatura e qualche debole pioggia a causa della perturbazione atlantica che sta attraversando le zone settentrionali. Mercoledì sono previste precipitazioni tra Piemonte e Lombardia, con i rovesci che potrebbero arrivare anche sulla Liguria, in Veneto e in Friuli.

La perturbazione potrebbe lambire anche Sardegna ed Emilia Romagna, ma senza particolari risvolti, mentre nel resto dello Stivale dovrebbe perdurare l'effetto dell'anticiclone africano. Anche le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 dicembre dovrebbero seguire lo stesso copione: sole e temperature in lieve aumento al Centro-Sud, mentre nubi e piovaschi continueranno a colpire sporadicamente il settentrione. Alpi, Levante Ligure, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia saranno interessati da qualche debole pioggia, in attesa del weekend natalizio che, secondo le previsioni, all'insegna dell'anticiclone.