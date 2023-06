In arrivo violenti temporali: le regioni colpite dalla nuova perturbazione

La prima ondata di caldo africano ha le ore contate. Almeno su parte della penisola. A partire da giovedì 22 giugno le regioni del Nord saranno interessate da una nuova perturbazione con temporali che si annunciano anche molto intensi. Come spiega 3BMeteo le precipitazioni potrebbero toccare, tra la sera e la notte di giovedì, le Alpi e le Prealpi di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, nonché le Dolomiti venete e "spingersi anche verso i settori di pianura piemontesi, lombardi e veneti". Nel resto della penisola il cielo sarà sereno.

Venerdì, nella prima parte della giornata, la perturbazione insisterà su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con fenomeni che "potranno assumere carattere violento ed essere accompagnati da grandinate di grosse sulle province lombarde orientali, sulla pianura veneta e sull'Emilia Romagna". Precipitazioni sono attese anche sull'Appennino toscano, l'Umbria e le Marche.

Per quanto riguarda la giornata di sabato qualche fenomeno di instabilità potrebbe interessare anche le regioni centrali e in parte quelle meridionali (zone interne della Campania, medio basso Lazio, Puglia settentrionale e Potentino). Il caldo sarà un po' mitigato dai temporali, ma non tutta la penisola sarà interessata dalle piogge. Anzi su buona parte dello Stivale il cielo si manterrà sereno. Dalla prossima settimana è poi atteso il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che dovrebbe portare una nuova fase di bel tempo, con temperature che però saranno meno elevate di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni.

