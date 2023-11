Italia nella morsa del freddo: dove e quanto nevicherà nei prossimi giorni

Previsioni meteo rispettate. La neve ammanta parte dell'Italia regalando scenari da cartolina, ma portando anche disagi al traffico. Temperature in rapido calo. Vediamo cosa ci attende oggi, 30 novembre, e nel weekend.

La neve cade fino a fondovalle in Valle d'Aosta, con quasi 20 centimetri di accumulo sulle zone collinari, 15 in città. Nelle vallate si superano i 30 centimetri oltre i 1500 metri sul settore centro-occidentale. (Immagine in basso dal sito ufficiale del turismo in Valle d’Aosta)

La neve sta causando qualche rallentamento alla viabilità. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico pesante. I disagi maggiori si registrano lungo le strade comunali e nel circondario di Aosta. Un incidente senza feriti in via Col du Mont ha causato una lunga coda. La rete autostradale, invece, è percorribile senza problemi e i mezzi spargi sale sono in azione da tutta la notte.

La polizia stradale è in contatto con i gestori autostradali per monitorare la situazione, soprattutto visto che nelle prossime ore è prevista una "pioggia ghiacciata" che potrebbe creare problemi al traffico. (Video in basso della polizia)

Raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di neve anche a bassa quota in molte località del nord Italia. Prima di mettervi in viaggio consigliamo di informarvi seguendo gli aggiornamenti sul traffico

Anche in Trentino la neve è scesa fino a fondovalle, imbiancando Trento. La Provincia ha attivato il “Piano neve" e il consiglio è di muoversi con cautela mentre è obbligatorio avere pneumatici invernali o essere dotati di catene da neve.

In Valtellina e Valchiavenna è tornata la neve anche a basse quote, ma ancora di lieve entità. Più fitte le nevicate, invece, alle quote superiori ai 600-700 metri e nelle località turistiche alpine. Alcuni passi alpini sono transitabili unicamente con catene montate, mentre altri sono stati chiusi.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, le temperature stanno salendo sopra lo zero in quota in Piemonte sulle Alpi Marittime, con valori già di +5°C ad esempio a Vinadio (CN) a 1700 metri, a causa dell'afflusso di aria più calda dai quadranti meridionali. Sulle vallate sottostanti le sacche di aria fredda formatesi negli ultimi giorni mantengono la colonnina su valori negativi anche fino a 600/800 metri di altitudine. Da qui la formazione del gelicidio quando le gocce d'acqua ritornano a cadere in ambiente sotto zero, con la cosiddetta pioggia congelantesi al suolo. Continua a nevicare invece sulle valli torinesi e soprattutto nel Canavese, dove a 1500 metri si sono accumulati circa 20 centimetri di neve fresca.

Maltempo anche domani, 1° dicembre, su gran parte dell'Italia. Il vento sferzerà lo Stivale, con raffiche di Libeccio fino a 70-100km/h. Punte superiori attese sui crinali appenninici con il Garbino che continuerà a soffiare sulle vallate adriatiche, specie centro-settentrionali, fino alla Romagna

Attesa pioggia al Nord: Levante Ligure, Emilia Romagna, Lombardia, Triveneto. Fenomeni più sporadici su basso Veneto e Romagna con parziali schiarite in giornata, ma qualche rovescio in arrivo la sera su ovest Emilia. Neve sulle Alpi inizialmente oltre i 1600/1800 metri, in nuovo abbassamento fin verso i 1000/1200 in serata. Al Centro piogge e rovesci sull'alta Toscana, anche intensi al mattino. Altrove sole offuscato da velature o strati alti con maggiori annuvolamenti sulle interne laziali e della bassa Toscana e schiarite più ampie in Abruzzo. Al Sud invece tempo in prevalenza soleggiato. In Sardegna sole offuscato da velature, tendenti a divenire più spesse in serata sul Sassarese.

Sul fronte delle temperature, se il primo giorno di dicembre sarà segnato da un rialzo termico, nel weekend arriva aria più fredda con le temperature che torneranno a scendere al di sotto delle medie del periodo

