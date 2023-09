Meteo, arriva la pioggia. Le regioni a rischio temporali

Instabilità e pioggia sono le note dominanti delle previsioni meteo per oggi, 14 settembre, e le prossime ore. Il maltempo non coinvolgerà tutto lo Stivale. Vediamo quali sono le regioni a rischio e quali no.

Per oggi 14 settembre la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio temporali in alcune aree di Emilia Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, sull'Europa centrale continua il transito di impulsi instabili di origine atlantica e viene coinvolta anche l'Italia centro-settentrionale.

Nel corso della giornata del 14 settembre l'instabilità andrà intensificandosi sulle zone alpine e prealpine, ma anche sull'Appennino emiliano, con rovesci e temporali che sconfineranno alle adiacenti pianure, specie del Triveneto, Emilia orientale e del Piemonte. Sul resto d'Italia qualche piovasco sparso interesserà le zone interne del Centro Italia (al mattino anche parte della costa Toscana), con locali sconfinamenti alla costa adriatica. Poco da segnalare al Sud, a parte qualche veloce piovasco su Campania e alta Puglia al mattino in successivo esaurimento. Per il resto le condizioni si manterranno più soleggiate.

Dalla notte tra 14 e 15 settembre saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate e nubifragi, specie sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. Per gli esperti saranno "fenomeni caotici, disomogenei nello spazio e nel tempo, per la mancanza di un fronte organizzato. Si avranno aree che rimarranno a secco e altre limitrofe coinvolte da forti precipitazioni". I fenomeni si attenueranno gradualmente in mattinata e nelle ore diurne si avranno schiarite al Nord, alternate ad ancora un po' di variabilità sulle Alpi. Nelle regioni centro-meridionali, dove la giornata risulterà più soleggiata, a parte un po' di variabilità diurna sull'Appennino con alcuni rovesci soprattutto sulla dorsale adriatica centrale. Temperature in calo al Nord.

Continua a leggere su Today.it...