Meteo, sarà un weekend freddo: torna anche la neve

Ci attende un weekend freddo. Le previsioni meteo per oggi, 11 novembre, sabato e domenica lasciano pochi dubbi. Un vortice balcanico tocca l'Italia portando giù le termperature e rendendo il tempo instabile.

Il calo termico interesserà sia il Sud sia il Nord, ma con tempi diversi. Come spiegano gli esperti du 3bmeteo.com, la perturbazione coinvolgerà sabato il Sud Italia e domenica anche il Centro-Nord, con instabilità tratti e temperature in diminuzione.

Le previsioni meteo per sabato 12 novembre 2022

Sabato 12 novembre il sole sarà offuscato dalle nubi sulle regioni settentrionali, ma al mattino saranno anche presenti banchi di nebbia su buona parte della Val Padana, in diradamento. La situazione vedrà un lento miglioranento col passare delle ore. Stessa cosa al Centro. In giornata però nubi più compatte raggiungeranno l'Adriatico dando luogo a qualche rovescio sull'Abruzzo che si esaurirà temporaneamente in serata. Maggiore instabilità invece al Sud con qualche pioggia già al mattino su Puglia, regioni ioniche e Sicilia, con fenomeni più frequenti in serata sull'area del Golfo di Taranto. Più asciutto sui settori tirrenici peninsulari. Temperature in leggera diminuzione. Ventilazione moderata da nordest.

Le previsioni meteo per domenica 13 novembre 2022

La situazioe meteo domenica 13 diventa più instabile al Nord. Si attende l'aumento delle nubia partire da Emilia Romagna e Veneto con piogge sparse che entro sera raggiungeranno tutto il Triveneto e la Lombardia, qualche fenomeno più debole in arrivo anche su Piemonte e Liguria; deboli nevicate su Alpi e Appennino dai 1500 metri circa.

Regioni centrali adriatiche bagnate dalla pioggia, attes anche su Umbria e Toscana. Secondo 3bmeteo c'è da aspetrarsi anche la neve sull'Appennino dai 1400/1600 meti tra i settori toscani e umbro-marchigiani.

Al Sud instabilità diffusa con piogge e rovesci soprattutto sui settori ionici dove sarà possibile qualche temporale. Fenomeni più sporadici su Campania e alta Puglia. Temperature in ulteriore diminuzione, specie al Nord e sull'Adriatico. Ventilazione moderata orientale.