Meteo, dopo la pioggia nel weekend tornano sole e caldo (ma non per tutti)

Il sole e il caldo stanno per tornare sull'Italia. La pioggia delle ultime ore è destinata a essere una parentesi col maltempo che sta per lasciare il passo a scenari decisamente estivi, con alcune eccezioni. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, l'impulso temporalesco si attarderà a inizio weekend sulle nostre regioni meridionali, determinando gli ultimi episodi di instabilità. Poi l'anticiclone delle Azzorre riporterà sole e tempo stabile.

Per sabato si prevede al mattino ancora un po' di variabilità sul medio-basso Adriatico con qualche piovasco su Abruzzo interno e alta Puglia, ma localmente anche sul nord della Sicilia e in particolare sul Messinese. Già entro il pomeriggio i fenomeni si esauriranno lasciando spazio a schiarite via via più ampie. Sul resto d'Italia sarà una giornata soleggiata sin dalle prime ore, intervallata soltanto da alcune velature in transito al Nord e qualche nube sparsa sulle regioni del basso Tirreno.

La domenica si annuncia soleggiata, a parte qualche annuvolamento che si formerà lungo l'arco alpino, e l'Appennino, con possibilità entro sera di locali piovaschi diurni sui rilievi della Calabria ed entro sera su Veneto e Friuli.

Torneranno a salire di alcuni gradi le temperature al Centro-Nord, soprattutto domenica, ma senza eccessi di calore grazie all'anticiclone delle Azzorre che avrà preso il posto di quello africano. Attesi valori diurni non oltre i 32/34°C su Val Padana, Toscana e Sardegna interna. Più fresco al Sud peninsulare e sul medio Adriatico con massime mediamente intorno a 27/30°C, superiori in Sicilia.

Il vento che nelle ultime ore ha sferzato l'Italia è destinato a rimanere. Interessate soprattutto le regioni centro-meridionali, con Tramontana più sostenuta sullo Ionio dove sabato le raffiche potranno raggiungere localmente gli 80km/h. Una ventilazione piuttosto "vivace" è attesa inoltre sulle zone interne della Puglia, Sicilia.