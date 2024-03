Le regioni in cui pioverà tanto questo weekend e fino a quando dura il maltempo

Per un miglioramento del meteo bisognerà attendere martedì 12 marzo. Ancora un weekend di maltempo sull'Italia, con due perturbazioni molto simili che scendono direttamente dalla Groenlandia. Le previsioni meteo di sabato 9 e domenica 10 marzo sono in tutto e per tutto invernali.

Maltempo su mezza Italia

La prima perturbazione arriverà già oggi, venerdì 8 marzo, in serata, al nord-ovest, con prime avvisaglie in Sardegna già nel pomeriggio; poi "dopo cena" nevicherà sulle Alpi già dai 700 metri e pioverà in modo via via più intenso tra Liguria, Piemonte e Lombardia. La prima perturbazione si farà sentire su gran parte del centro-nord fino al primo pomeriggio di sabato. I fenomeni più intensi sono previsti al mattino su Alpi Occidentali (anche mezzo metro di neve fresca), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. La neve cadrà su tutto l’arco alpino oltre i 900 metri e anche sulla dorsale appenninica fino ai 1200-1400 metri. Dopo una brevissima pausa, la seconda perturbazione arriverà nella notte tra sabato e domenica Domenica 10 marzo sono previste precipitazioni a tratti forti su Friuli (fino a un massimo di 60-80 cm di neve fresca in 24 ore), su gran parte del Triveneto, sulla Liguria, l'Alta Toscana e l'arco alpino occidentale. A rischio di nuovo anche il versante tirrenico, con temporali in arrivo dal mare tra la Capitale e la Campania.

Le previsioni per sabato e domenica

Ecco le previsioni dettagliate di 3bmeteo.com, per tutte le regioni.

METEO SABATO 9 MARZO: Nord, nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni a carattere intermittente più probabili su alte pianure, Friuli e settori alpini, dove nevicherà dagli 800/1000m. Tra la sera e la notte intenso peggioramento al Nordovest con forti rovesci, temporali e neve copiosa sulle Alpi occidentali dai 700/1000m. Centro, ampie aperture sulla Toscana, irregolarmente nuvoloso altrove con occasione per rovesci intermittenti intervallati da qualche apertura. Possibile anche qualche temporale nelle ore pomeridiane nell'entroterra e in Appennino. Nella notte forti rovesci e temporali sull'alta Toscana. Sud, ampie aperture in Sardegna dove peggiorerà solo nel corso della notte, marcata instabilità altrove con rovesci e temporali, localmente anche intensi su Campania, Basilicata e Puglia Salentina. Temperature in lieve calo al Sud, stabili o in lieve aumento al Centro-Nord. Venti moderati a tratti forti meridionali con mari molto mossi.

METEO DOMENICA 10 MARZO: Nord, spiccato maltempo al mattino con piogge diffuse, anche forti e a carattere di rovescio o di temporale. Neve copiosa sulle Alpi dai 700/1100m. Nel corso del pomeriggio migliora al Nordovest e su Emilia occidentale, poi entro sera anche su media e bassa Lombardia, resto dell'Emilia e Romagna. Persistono fino a sera abbondanti precipitazioni su alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli anche a sfondo temporalesco. Centro, maltempo sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, localmente anche intensi e in estensione ma in forma più attenuata entro sera anche all'Adriatico. Neve in Appennino a quote medio alte. Sud, instabile in Sardegna con rovesci e temporali intermittenti, nubi sparse e ampie schiarite altrove fino al pomeriggio. In serata peggiora in Campania con rovesci e temporali. Temperature in aumento al Sud e medio Adriatico, in calo al Nord. Venti forti sciroccali con mari molto mossi o agitati, possibili mareggiate sulle coste esposte.

Lunedì sarà ancora piovoso al centro-sud. Poi, forse, all'orizzonte si inizierà a intravedere la primavera.