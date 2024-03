La tregua dura poco: tornano pioggia e neve

Italia ancora alle prese col maltempo. Pioggia e neve concederanno una tregua, non ovunque, nelle prossime ore in attesa di una nuova perturbazione nel weekend del 9 e 10 marzo. Vediamo cosa ci aspetta.

Per la giornata di oggi, 6 marzo, il maltempo si concentrerà soprattutto su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per queste regioni la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla.

Gli esperti di 3bmeteo attendono instabilità su est Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e alto Triveneto, con fenomeni in attenuazione in giornata sulle aree di pianura ma persistenti su alto Veneto e Friuli. Limite neve a 800/900 metri sulle Alpi, oltre i 900/1000 metri sull'Appennino Emiliano. Al Centro attesa pioggia sulla Toscana e, nel corso della giornata, su Umbria, Marche, Abruzzo e alto Lazio. Diverso il quadro al Sud, con qualche pioggia al mattino sulle aree tirreniche peninsulari ma in attenuazione in giornata con temporanee schiarite, ma in serata di nuovo qualche pioggia su Campania e alta Calabria tirrenica.

Giovedì 7 marzo il quadro inizia a cambiare, complici correnti settentrionali più fresche che portano pioggia al Sud, sul Messinese soprattutto. Condizioni più soleggiate invece al Nord e sulle centrali tirreniche, salvo lieve instabilità a ridosso delle Alpi orientali.

Venerdì ci attende un nuovo graduale peggioramento al Nordovest e in Sardegna con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto in serata, oltre che sull'isola, anche su Piemonte e Liguria centro-occidentale. Tornerà a nevicare sulle Alpi oltre i 1000 metri. Presto per dire nel dettaglio come sarà il weekend, ma certamente dovremo prepararci al maltempo. Si delineano infatti precipitazioni anche forti su tutto lo Stivale e nevicate. Dovrebbero essere fenomeni anche intensi ma di breve durata.