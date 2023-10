Allerta meteo e temporali: dove e quanto pioverà fino a domenica 22 ottobre, le regioni a rischio

E' arrivata, ampiamente annunciata, la pioggia. Tra Livorno e Pisa sono caduti 60mm di pioggia in un'ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia in 15 minuti. Occhio alle precipitazioni dunque, saranno abbondanti oggi in varie regioni. Il Nord Italia deve fare i conti con la prima vera e propria perturbazione autunnale. Dopo averlo tanto atteso, l'autunno è arrivato con un mese di ritardo sul calendario. In particolare l'attenzione è alta sulla Liguria, dove la locale protezione civile ha diramato un'allerta arancione su gran parte della regione. Oggi è allerta arancione su settori di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Allerta gialla in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Anche in Trentino è atteso un peggioramento del meteo. Attenzione alle prossime 48 ore dunque, per rischio nubifragi: così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti. Scuole e parchi chiusi in alcune città. Ancora caldo fuori stagione invece al Sud.

Dove e quanto pioverà

Per diversi giorni l'Italia farà i conti con un'acuta fase di maltempo. Domani, venerdì 20 ottobre, saranno più esposti il Nordovest, gran parte dei comparti alpini e le regioni tirreniche centro-meridionali dove localmente potrebbero cadere fino ad oltre 200/300 litri di pioggia per metro quadrato in pochissimo tempo, l'equivalente cioè delle precipitazioni attese in più di 2 mesi. Non ci sono buone notizie nemmeno per sabato 21 ottobre, con piogge e temporali su mezza Italia. Solo da domenica 22 il quadro meteorologico darà segnali di ripresa.

Nella giornata di sabato 21 ottobre, secondo 3bmeteo.com, i fenomeni più corposi che potranno essere anche a carattere temporalesco sono attesi al Nord, tra la Lombardia e il Triveneto, al Centro su Toscana, Umbria e Lazio e infine al Sud su Campania, Calabria, Sicilia settentrionale, Basilicata e Salento. Altrove le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da ampie schiarite e in generale prevalenza di sole. Le temperature dopo l'impennata di venerdì al Centro-Sud diminuiranno e anche sensibilmente rientrando nelle medie.

Nella giornata di domenica 22 ottobre l'Italia continuerà a ricevere il flusso di correnti umide sud occidentali ma non ci sarà una vera e propria perturbazione, sono attese pertanto condizioni di variabilità generale con maggiori aperture lungo l'Adriatico e annuvolamenti localmente più corposi lungo l'area tirrenica e al Nord. Su queste zone potranno esserci delle precipitazioni seppur a carattere non intenso. Le temperature resteranno stazionarie su valori medi del periodo anche se localmente qualche situazione potrà essere leggermente sopra media.

