Le previsioni meteo per la settimana di Pasqua: torna la pioggia

Mancano poche ore e la prima delle due perturbazioni che si susseguiranno sull'Italia almeno fino a metà settimana porterà pioggia. Tanta pioggia, su alcune regioni. E' ancora presto per sapere che tempo farà a Pasqua e Pasquetta. Ma il primo fronte dal tardo pomeriggio di lunedì 25 marzo si farà sentire sulle regioni più occidentali: nordovest, centrali tirreniche e Sardegna.

Pioggia e neve anche sotto i 1000 metri

In questa fase, spiegano da 3bmeteo.com, è atteso un sensibile aumento delle temperature soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove si potranno superare anche i 25°C. Poi la perturbazione continuerà la sua marcia verso levante investendo entro la giornata di martedì 26 marzo un po' tutte le regioni con le precipitazioni più abbondanti attese al Nord e sulle regioni tirreniche. I fenomeni saranno a prevalente carattere di rovescio o di temporale e potranno risultare anche forti. In arrivo anche la neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1000 metri che potrà essere abbondante sull'arco alpino centro orientale con stime di accumuli localmente prossime ai 60/70cm. Il tutto sarà accompagnato da venti forti meridionali e un sostanzioso calo delle temperature al Nord.

Da giovedì in poi il tempo migliora. Ma fino a quando?

Poi, tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, la saccatura si spingerà ulteriormente verso sud, affondando sul nord Africa. Traduciamo: un intenso fronte perturbato porterà una nuova fase di maltempo. Ancora una volta saranno quasi tutti rovesci e temporali localmente di forte intensità e accompagnati da una sensibile ventilazione che potrà raggiungere raffiche fino a 90/100 km all'ora. Prevista ancora neve sulle Alpi, ma stavolta a quote superiori ai 1200/1400 metri. In seguito l'anticiclone africano inizierà a risalire verso il Mediterraneo e giovedì ci dovrebbe essere un miglioramento generale del tempo su tutta Italia. Se resisterà fino a Pasqua e Pasquetta, però, è ancora tutto da vedere.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2024

Fino a sabato 30 marzo, dicono da iLMeteo.it, la pressione tornerà ad aumentare e sarà nuovamente l'anticiclone africano a riportare il sole e un clima piuttosto mite su gran parte delle regioni. Soltanto a nordovest il tempo potrà risultare più instabile per l'avvicinarsi di un nuovo sistema depressionario. Un contesto perturbato potrebbe quindi influenzare le feste di Pasqua, dapprima al Nord (domenica 31, giorno di Pasqua) e poi su molte regioni per il giorno di Pasquetta. Ma avere previsioni affidabili per i giorni di festa è, lo ribadiamo, impossibile oggi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.