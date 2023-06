Weekend tra sole e pioggia: dove arrivano i temporali

L'estate è arrivata sull'Italia, ma il fine settimana che sta per iniziare non sarà caldo e soleggiato in tutto lo Stivale. Infatti, la perturbazione che nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno, è giunta sull'Italia, andrà a condizionare il primo weekend di luglio, portando precipitazioni anche intense soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Il fronte perturbato proveniente dalla Francia attraverserà la penisola nella giornata di sabato, per poi virare verso i Balcani nelle prime ore di domenica. Le regioni in cui il tempo sarà maggiormente instabile, con rovesci e temporali, saranno quelle centrali e del Nordest. La pioggia non risparmierà neanche il basso Adriatico, ma per fortuna sarà un'incursione di breve durata: l'allontanamento della perturbazione favorirà le condizioni per il ritorno di spazi soleggiati sull'Italia. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni

Meteo, weekend di pioggia e sole

Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, la giornata più instabile sarà quella di domani, sabato 1° luglio. Rovesci e temporali, anche intensi, colpiranno prima Triveneto ed Emilia Romagna, per poi spostarsi su Prealpi Venete, Trentino e Appennino emiliano. Spiccata variabilità invece al Centro, con la pioggia che dovrebbe cadere sulle zone interne di Toscana e Lazio, arrivando verso sera sulle coste adriatiche. Il maltempo potrebbe arrivare anche sulle regioni meridionali: "Al Sud al mattino già qualche rovescio o temporale in Campania, altrove più soleggiato - spiegano i meteorologi di 3bmeteo - Al pomeriggio instabilità in aumento anche su Appennino campano-lucano e tratti della Puglia con qualche rovescio o locale temporale, in attenuazione serale; più soleggiato su isole maggiori e regioni ioniche".

La giornata di domenica 2 luglio si aprirà con ampie schiarite sulle regioni del Nord, dove qualche rovescio potrebbe verificarsi in prossimità delle zone alpine. Più probabili i temporali al Centro: tempo nuvoloso e instabile sulle zone interne e sul versante adriatico. Bel tempo al Sud e sulle coste ioniche, con i temporali che potrebbero però fare capolino in alcune zone interne dell'Appennino e della Puglia. Soleggiato in Sardegna e in Sicilia, con temperature in aumento anche al Centro-Nord. Una svolta estiva che dovrebbe proseguire con l'inizio della prossima settimana, che sarà ancora incerta, tra giornate soleggiate e precipitazioni anche intense in alcune zone.

