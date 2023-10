Quando arriva il maltempo: forti piogge, le regioni più a rischio da domenica 15 ottobre

Dal weekend un netto cambiamento del tempo attende l'Europa con cali termici anche di 15 gradi rispetto agli insoliti attuali valori estivi che ancora si stanno registrando. La prolungata e "storica" ondata di calore a ottobre ha i giorni contati. Dalla prossima settimana, vento e temporali diventeranno protagonisti assoluti in Italia. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti. Godiamoci l'ultimo sabato di estate, perché da domenica 15 le prime piogge sparse arrivano al centro-nord. Nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19, a rischio forti piogge saranno varie regioni. Ma vediamo i dettagli.

La seconda settimana di ottobre è stata caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate, in particolare tra Spagna, Francia e Stati centrali, per via di masse d'aria calde da record che nel secolo scorso erano impensabili potessero verificarsi. Punte di 33-34°C sono ancora possibili fino a oggi, spiegano da 3bmeteo.com. Non solo le massime ma anche le temperature minime sono da notti tropicali in Germania e Danimarca. I cambiamenti climatici esasperano le ondate di calore che non solo risultano più frequenti ma anche più intense. Centinaia e centinaia di record mensili sono stati battuti tra settembre e ottobre soprattutto in Francia dove in ottobre diverse località la soglia dei 30°C è stata superata per sei volte in una settimana quando si contavano solo 3 casi in 70 anni.

Previsioni meteo prossima settimana

Ma torniamo all'Italia. L'ingresso di aria più fresca dai quadranti nord orientali favorirà lo sviluppo di rovesci o temporali già da domenica 15 ottobre. Precipitazioni che dal Friuli Venezia Giulia si porteranno poi su Veneto ed Emilia Romagna. Inoltre venti più umidi di Libeccio raggiungeranno la Toscana settentrionale, anche qui con piogge e temporali, in arrivo anche su Marche e Umbria in serata. Questi saranno i primi segnali di un primo cedimento dell'anticiclone, arriva l'autunno.

A partire dal 15 ottobre, dunque, varie perturbazioni transiteranno sull'Italia e sull'Europa centrale riportando il calendario verso una maggior normalità climatica. Lunedì 16 ottobre "piogge in arrivo sulle regioni centrali, Liguria, sul Piemonte occidentale, alta Campania ed Emilia Romagna. Temperature in ulteriore diminuzione", scrive su X il meteorologo del CNR/LAMMA Giulio Betti. Poi tra martedì 17 e venerdì 20 ottobre "fase perturbata, in particolare per il Nord e le regioni del medio-alto versante tirrenico (probabilmente la Campania tra il 19 e il 20). Piogge, anche abbondanti, venti meridionali e temperature in aumento al Sud e suo medio versante adriatico", conclude Betti.

Da martedì 17 ottobre in avanti, pochi dubbi: pioggia e forti temporali anche su Roma, l'autunno è arrivato.

