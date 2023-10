Meteo: le regioni in cui arriva tanta pioggia da venerdì 20 e per tutto il weekend 21-22 ottobre

L'aria molto fredda in arrivo dalla Russia settentrionale andrà a confluire con le correnti umide e calde richiamate dalla saccatura atlantica sul comparto europeo occidentale. Tradotto: maltempo anche forte in arrivo sull'Italia a partire da dopodomani, venerdì 20 ottobre.

"Sarà a tutti gli effetti una tempesta equinoziale - dicono da 3bmeteo.com - un ciclone extratropicale; forti venti e fenomeni molto intensi". Soprattutto venerdì c'è il concreto rischio che possano verificarsi delle criticità per allagamenti e alluvioni lampo nelle regioni settentrionali e in particolare al Nordovest (più la Toscana). Temporali dunque in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale, e la Toscana, soprattutto settentrionale. Nella giornata di domani sarà possibile avere previsioni più precise sulle zone colpite.

Pioggia a parte, soffieranno venti di scirocco che sul resto della Penisola causeranno una ulteriore aumento delle temperature, iniziato per altro già giovedì. Valori semi estivi che si accompagneranno a condizioni prevalentemente soleggiate o al più velate. Sabato invece la perturbazione che avrà parzialmente lasciato il nord raggiungerà anche il resto del Centro e parte del Sud.

La tendenza per il weekend 21-22 ottobre

Le prime previsioni in vista del weekend, sempre secondo 3bmeteo.com:

Sabato 21 ottobre i fenomeni più corposi che potranno essere anche a carattere temporalesco sono attesi al Nord, tra la Lombardia e il Triveneto, al Centro su Toscana, Umbria e Lazio e infine al Sud su Campania, Calabria, Sicilia settentrionale, Basilicata e Salento. Altrove le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da ampie schiarite e in generale prevalenza di sole. Le temperature dopo l'impennata di venerdì al Centro-Sud diminuiranno e anche sensibilmente rientrando nelle medie.

Domenica 22 ottobre l'Italia continuerà a essere esposta al flusso di correnti umide sud occidentali ma non ci sarà una vera e propria perturbazione, sono attese pertanto condizioni di variabilità generale con maggiori aperture lungo l'Adriatico e annuvolamenti localmente più corposi lungo l'area tirrenica e al Nord. Su queste zone potranno esserci delle precipitazioni seppur a carattere non intenso. Le temperature resteranno stazionarie su valori medi del periodo anche se localmente qualche situazione potrà essere leggermente sopra media.

