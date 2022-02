Meteo, il vento spazza l'Italia: avviso della Protezione Civile

Un sistema perturbato, di origine nord-atlantica, si muove velocemente verso sud-est e ha raggiunto l’Italia. Attraverserà rapidamente nella giornata di oggi, lunedì 21 febbraio. La fase di maltempo è accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali su tutto il Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Meteo vento oggi: le previsioni

L’avviso prevede dalla notte scorsa venti da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione per tutta la giornata di oggi a provincia autonoma di Bolzano e Veneto, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori alpini centro-occidentali e sui settori costieri e rilievi della Sardegna.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi lunedì 21 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri del meridione e lungo i crinali montuosi di tutte le regioni menzionate. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

I venti potranno essere anche molto forti per due motivi, il primo dovuto alla formazione di una bassa pressione che transiterà velocemente sulla Penisola, ma l'altro non trascurabile, per l'effetto barriera esercitato dalla catena Alpina e il sollevamento forzato delle correnti che proverranno da nord che una volta scavalcate le Alpi si catapulteranno sulla Val Padana con notevole forza, spiegano da 3bmeteo.com. L'abbassamento delle temperature porterà anche delle nevicate la cui quota dipenderà essenzialmente dall'intensità dei fenomeni, mediamente a quote di montagna ma localmente anche a quote di alta collina.

La tempesta Eunice ha generato la raffica di vento più forte mai registrata in Inghilterra, 196 km orari sull'Isola di Wight. In Renania (Germania), i venti hanno superato i 220 km orari. Dalla tarda mattinata di lunedì i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocita? medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/80 km sui settori occidentali della Lombardia. In Sardegna prevista burrasca di maestrale.