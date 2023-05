"Tutti gli italiani sono invitati a lasciare l'Ucraina": il monito dell'Ambasciata

"Attacchi armati in Ucraina. La situazione di sicurezza resta critica. Rischio interruzioni di energia. Lasciare immediatamente il Paese. Tutti i viaggi sono assolutamente sconsigliati". È il messaggio diretto, e senza fronzoli, che la nostra ambasciata a Kiev ha deciso di diffondere sui social network per avvertire tutti i connazionali che possono di allontanarsi dall'Ucraina.

Il messaggio viene immediatamente dopo l'intensificarsi degli attacchi russi su Kiev e alla vigilia di una giornata importante. Il 9 maggio a Mosca si festeggia il giorno della vittoria sul nazifascismo, ma quest'anno Zelensky sembra aver sconvolto i piani di Putin con quella che il Cremlino vede come una vera e propria provocazione. Al posto delle celebrazioni e della festa per quella che viene chiamata "la vittoria della grande guerra patriottica", il presidente ucraino ha deciso di intitolare la giornata del 9 magio alla "Festa dell'Europa".

"Consapevole dell'identità europea del popolo ucraino - scrive il presidente - con l'obiettivo di rafforzare l'unità dei popoli d'Europa, garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo, testimoniare l'impegno per gli ideali e i valori della democrazia" il governo istituisce "la giornata dell'Europa in Ucraina, da celebrare ogni anno il 9 maggio insieme agli Stati dell'Unione Europea". Una presa di posizione che rischia di spaccare ulteriormente un paese lacerato che, se da un lato ha pagato storicamente alcune delle brutalità più efferate del regime staliniano, dall'altro ha visto molti combattere assieme ai russi contro il nazismo sotto la comune bandiera dell'Unione Sovietica e celebrare abitualmente questa vittoria come un patrimonio comune.

E la mossa di Zelensky potrebbe acuire anche le ritorsioni e le brutalità degli attacchi russi che, negli ultimi giorni, si stanno abbbattendo senza tregua sull'Ucraina, come riportato dalla nostra ambasciata. Una dinamica che sta causando non pochi disagi. Q causa dei bombardamenti ci sono interruzioni di corrente in sei regioni ucraine. Nelle ultime ore l'esercito russo ha bombardato violentemente tutte le città ucraine, in particolare la città di Kherson causando 6 feriti, a Kiev e nell'oblast di Zaporizhzhia, mentre a Odessa i bombardamenti avrebbero colpito un impianto di stoccaggio di aiuti umanitari della Croce Rossa ucraina.

I russi segnalano invece un "massiccio attacco ucraino a Belgorod" per quella che, alla vigilia del 9 maggio, assomiglia sempre di più a un escalation di attacchi incrociati.