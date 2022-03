Che cos'è il battaglione Azov

Il Battaglione Azov è il braccio armato più potente dei nazisti in Ucraina che ha fatto della guerra ai russi una ragione esistenziale. Il presidente russo Vladimir Putin ha giustificato l'attuale invasione dell'Ucraina con la "denazificazione " del Paese per proteggere la popolazione russa residente dai soprusi dei nazisti. Il Battaglione Azov è in prima linea nel combattimento contro i russi e non da oggi: è stato vitale negli scontri durante le proteste che hanno destituito il presidente filorusso Yanukovich nel 2014 e ha combattuto, ottenendo dei risultati, a fianco dell'esercito ucraino nella guerra in Crimea e nel Donbas. Ma cos'è nello specifico il Battaglione Azov?

Cos'è il battaglione Azov?

È un'unita militare di fanteria ucraina di chiara ispirazione nazionalista, composta da volontari provenienti anche da altri Paesi (tra cui l'Italia). La posizione ufficiale dell'unità non prevede l'adesione all'ideologia nazista, ma l'uso di simboli nazisti come la svastica e le insegne delle SS sono diffusi tra i membri dell'Azov.

Il simbolo del battaglione Azov è un riferimento esplicito al simbolo neonazista "Wolfsangel" che ricorda una svastica nera su sfondo giallo. La sede è a Urzuf, città sul Mar d'Azov da cui prende il nome, a circa quaranta chilometri da Mariupol nell'oblast di Donetsk, pesantemente bombardata in questi giorni.

Quando è stato formato?

L'unità è stata inizialmente costituita nel 2014 come gruppo di volontari provenienti da formazioni di estrema destra come i "Patrioti di Ucraina" e i membri dell'Assemblea social-nazionale. Nelle prime fasi della guerra in Donbas, il Governo ucraino si servì di questi reparti per sopperire alle mancanze dell'esercito regolare. Nel 2014, dopo aver riconquistato l'importante città portuale di Mariupol liberandola dai separatisti sostenuti dalla Russia, il battaglione Azov ottenne grandi elogi dall'allora presidente ucraino Petro Poroshenko che li definiì "i migliori guerrieri" a disposizione dell'Ucraina. Successivamente, il battaglione Azov venne integrato nella Guardia nazionale ucraina.

Da chi è stato fondato?

Il battaglione Azov è stato fondato da Andriy Biletsky, un militante ultranazionalista. Negli anni scorsi ha assunto posizioni nette (per cui è anche stato bannato da Facebook) contro ebrei, musulmani in favore del suprematismo bianco, arrivando a definire lo stupro "sacrosanto diritto naturale del maschio alla riproduzione" anche per porre rimedio alla diminuzione delle nascite e alla "contaminazione" della "razza" bianca. Nel 2010 Biletsky disse che la missione della nazione ucraina era di "Guidare le razze bianche del mondo in una crociata finale contro i subumani sottomessi dai semiti".

"Noi non siamo neonazisti, vogliamo solo cambiare il nostro paese in meglio"

Quanti sono i membri del battaglione Azov?

Attualmente il battaglione Azov può contare su circa 3mila uomini, anche se è difficile avere numeri precisi. Il gruppo combatte soprattutto contro i separatisti filo-russi nella regione di Donetsk. Nelle prime fasi dela guerra in Donbas nel 2014 i volontari arrivarono a toccare le 12mila unità.

Il battaglione Azov e i crimini di guerra

Un rapporto del 2016 dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu ha accusato il battaglione Azov di violare il diritto umanitario internazionale. Il rapporto sosteneva che i membri avrebbero stabilito le loro basi in edifici civili, dopo averli sfollati con la forza e saccheggiati e di aver prodotto violenze e torture sui prigionieri. Sempre nel 2016 un rapporto dell'Osce ritenne il battaglione "Azov" responsabile dell'uccisione di massa di prigionieri, di occultamento di cadaveri nelle fosse comuni e dell'uso sistematico di tecniche di tortura fisica e psicologica-