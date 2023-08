Il decreto di Putin per neutralizzare la Wagner: "Tutti i mercenari devono giurare fedeltà alla Russia"

I miliziani della Wagner dovranno continuare a combattere per lo Stato russo. Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha firmato un decreto che prevede un giuramento di "fedeltà" da parte dei paramilitari, fra cui i volontari coinvolti nelle unità di difesa territoriale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui obiettivo del provvedimento - che riguarda anche il gruppo Wagner - è di "creare le basi spirituali e morali per la protezione della Federazione Russa, della sua indipendenza e dell'ordine costituzionale".

Dopo la (presunta) morte di Yevgeny Prigozhin dunque i miliziani dovranno prestare giuramento a Mosca. Una mossa con cui Putin spera probabilmente di spegnere sul nascere qualsiasi pericolo di rivolte interne. Dopo l'incidente aereo avvenuto l'altro ieri, sul canale di Telegram Grey Zone, i mercenari avevano infatti accusato apertamente Mosca, affermando che "l'assassinio" di Prighozin era da attribuirsi ai "traditori russi" e avrebbe avuto "conseguenze disastrose".

Com'è cambiato (e come cambierà) il gruppo Wagner

Già oggi il gruppo Wagner non è la stessa compagnia mercenaria che abbiamo conosciuto fino al tentato golpe orchestrato da Prigozhin. La milizia è stata infatti lentamente smembrata e indebolita, e ai suoi combattenti che avevano operato in Ucraina è stato chiesto di scegliere tra l'essere arruolati nelle fila dell'esercito regolare (cosa che molti hanno fatto) o andare in esilio in Bielorussia. Con l'uccisione di Prigozhin ora la compagnia è stata anche decapitata.

Il nuovo decreto firmato da Putin stabilisce che dovranno prestare giuramento davanti alla bandiera russa le persone che appartengono alle unità volontarie che collaborano all'adempimento dei compiti assegnati alle Forze Armate della Federazione Russa, che appartengono alle formazioni militari e corpi previsti dalla legge federale sulla difesa.

Peskov: "Su Prigozhin menzogne dall'Occidente"

Intanto nelle scorse ore il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha bollato come una "menzogna assoluta" l'ipotesi che Putin abbia fatto uccidere il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. "Ci sono molte speculazioni su questo incidente aereo e sulla tragica morte dei passeggeri dell'aereo, incluso Yevgeny Prigozhin" e "in Occidente tutte queste speculazioni vengono presentate da un punto di vista ben noto" ha detto Peskov alla stampa. "Tutto ciò è una menzogna assoluta" ha aggiunto. "È necessario basarsi sui fatti. E al momento non ci sono ancora molti fatti. Devono essere accertati con le indagini".

Peskov ha quindi spiegato che ''è troppo presto'' per dire se il presidente russo Vladimir Putin parteciperà ai funerali del fondatore della Wagner. ''Siccome non sappiamo quanto dureranno gli accertamenti necessari e gli atti necessari legati alle indagini, al momento non sappiamo quale sarà la data dei funerali. Per cui è impossibile parlare" di una eventuale partecipazione di Putin.

"L'unica cosa che posso dire - ha aggiunto - è che il presidente ha un programma di lavoro piuttosto intenso in questo momento". Nel suo discorso Peskov ha parlato della Wagner, un gruppo che "ha dato un grande contributo allo svolgimento dell'operazione militare in Ucraina, come ha ricordato il presidente'' russo Putin. ''L'eroismo di queste persone non sarà mai dimenticato'' ha detto il portavoce del Cremlino che però sul futuro della milizia non si è sbilanciato: "Non posso dirvi niente".

Le parole di Putin su Prigozhin

Pur non confermandone esplicitamente la morte, ieri lo stesso Putin aveva ricordato l'ex amico con un comunicato lapidario. "Prigozhin era un uomo di talento con un destino difficile che ha commesso degli errori. Ha lavorato non solo nel nostro Paese, ma soprattutto in Africa, dove era coinvolto nel commercio di petrolio, gas e materiali preziosi. Gli investigatori mi hanno informato questa mattina (ieri, ndr) della tragedia. Le indagini andranno fino in fondo. Porgo le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Erano combattenti della Wagner che hanno dato un contributo significativo in Ucraina".

