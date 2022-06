In Germania il biglietto a 9 euro per viaggiare senza limiti su bus, metro e tram

Per fronteggiare il caro energia la Germania punta non punta solo sul taglio delle accise ai carburanti, ma scommette anche sui mezzi pubblici. Da oggi (1° giugno) e per i prossimi tre mesi i tedeschi potranno infatti viaggiare su metro, bus e treni regionali al costo (quasi simbolico) di nove euro al mese. La misura sarà valida per giugno, luglio e agosto: in sostanza per tutta l'estate sarà possibile utilizzare i mezzi della rete di trasporti regionale e locale (sono infatti esclusi i viaggi sui treni a lunga percorrenza) con un esborso di appena 27 euro. Non male.

Il ministro dei Trasporti Volker Wissing ha definito l'iniziativa un "successo" spiegando che finora sono stati venduti oltre 7 milioni di biglietti. C'è ancora qualche timore che l'iniziativa possa comportare qualche disagio ai viaggiatori a causa del sovraffollamento e dei ritardi: i rischi di un sovraccarico del sistema dei trasporti ci sono tutti, anche se lo stesso Wissing ha affermato che al momento la rete ferroviaria funziona all'80% delle sue reali capacità. Intanto, proprio per evitare brutte sorprese ai viaggiatori, Deutsche Bahn ha annunciato che aumenterà del 50% il numero di treni, specie verso le destinazioni turistiche.

Oltre al biglietto a nove euro il governo tedesco ha introdotto altre misure per far fronte al caro energia tra cui un taglio delle accise sui carburanti (pari a 30 centesimi per la benzina e a 14 per il diesel) e un bonus una tantum di 300 euro per i lavoratori. Quanto al biglietto a nove euro, l'obiettivo della misura non è solo quello di aiutare i cittadini a spendere meno per gli spostamenti, ma anche ridurre il traffico sulle strade e tagliare le emissioni di CO2. In buona sostanza spingere il maggior numero di cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici.