Teatro di Mariupol: cosa sappiamo sulla strage

Ospedali, teatri, strade, palazzi. Non esiste più nulla. Mariupol, popoloso centro dell'Ucraina sudorientale, adesso è un ammasso di macerie. Le vittime civili sono centinaia, ma è impossibile dare un numero certo. L'ultimo assalto al cuore della città è quello compiuto al teatro di arte drammatica, distrutto da una bomba. Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato "l'attacco russo" al teatro della città, utilizzato come rifugio da "centinaia di civili" e nel cui cortile, secondo immagini satellitari, una scritta segnalava la presenza di "bambini". Mosca replica: "Non abbiamo colpito noi la struttura che ospitava centinaia di civili sfollati". Secondo il ministero della Difesa, citato dalla Tass, è stata la milizia ultranazionalista ucraina del Battaglione Azov a bombardare. Il teatro, come l'ospedale distrutto giorni fa, sarebbero state sedi dei pericolosi combattenti oltranzisti ucraini. Pronta, la risposta di Kiev: "I russi mentono, sostenendo che quello fosse il quartier generale di Azov. Ma sanno benissimo che c'erano solo civili. Donne incinte e bambini sono sotto le macerie. È terrorismo!".

Poche ore prima dell'attacco, Human Rights Watch aveva parlato con più di una decina di abitanti di Mariuol fuggiti dalla città il giorno precedente e arrivati a Zaporizhzhia. Un medico ha riferito di essersi recato nel teatro prima di lasciare la città e ha confermato che c'erano tra i 500 e gli 800 civili. Un'altra persona, che ha raccontato di aver portato varie volte aiuti nel teatro, ha parlato della presenza di 500-700 civili. "Sferrare un attacco contro un obiettivo civile è severamente proibito, così come lo sono gli attacchi indiscriminati e gli attacchi con effetti sproporzionati contro i civili, possono essere crimini di guerra", ha sottolineato l'organizzazione con l'appello alle parti che "devono permettere l'accesso umanitario".

Accerchiata da giorni dall'esercito russo, Mariupol una delle città che sta pagando il prezzo maggiore della guerra. Non conosciamo e non conosceremo, molto probabilmente, i nomi di tutte le vittime civili. Alcune storie però sono rimaste tristemente immortalate e passeranno alla storia: come la donna incinta fotografata distesa su una barella ferita e in gravi condizioni mentre veniva evacuato l'ospedale. Si accarezzava la pancia mentre la portavano via. La sua foto che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, così come la notizia della sua morte. E ancora Kirill, il bimbo di diciotto mesi, ferito a morte dai bombardamenti. Di lui abbiamo l'immagine del papà che entra correndo in ospedale: lo stringe tra e braccia, spera che i medici possano salvare quel fagotto insanguinato ma così non sarà. La tragedia che sta vivendo Mariupol è anche nelle foto pubblicate dalla Cnn che mostra una fossa comune con i corpi chiusi in sacchi di plastica neri ammucchiati uno sull'altro.

L'assedio di Mariupol "non è diverso da quello nazista di Leningrado nella Seconda guerra mondiale", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.