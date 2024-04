L'Iran scatena l'arsenale contro Israele, missili balistici e droni "kamikaze": come funzionano

L'attacco notturno dell'Iran a Israele ha mostrato i miglioramenti dell'arsenale in possesso dagli ayatollah, tra missili balistici, da crociera e droni "kamikaze". I danni sul territorio israeliano sono stati limitati, anche grazie agli innovativi sistemi di difesa aerea come l'Iron Dome (la "Cupola di ferro") o il sistema Arrow, oltre che all'aiuto di navi e aeronautica statunitense e britannica.

In ogni caso, l'attacco iraniano ha mostrato al mondo le capacità militari del regime di Teheran, in risposta all'uccisione di due alti ufficiali avvenuta a Damasco, in Siria. Per l'attacco notturno diretto contro Israele, l'Iran ha lanciato complessivamente centinaia di proiettili, di cui almeno 100-150 droni e 40-60 missili: si tratta delle armi più sofisticate mai affrontate dalle difese israeliane oltre che le più numerose in un solo attacco, ma certamente non le più potenti nel temibile e variegato arsenale degli ayatollah.

L'arsenale iraniano in azione, i missili balistici degli ayatollah: i video

Secondo un'analisi del Wall Street Journal, l'Iran ha il più grande arsenale di missili balistici in Medio Oriente, in gran parte prodotti internamente. Secondo gli Stati Uniti, Teheran avrebbe circa tremila missili, dei quali molti hanno una capacità di rotta di duemila chilometri.

Ma secondo gli esperti, gli iraniani sarebbero capaci di adattarli per allargare il raggio d'azione. Nell'ultimo decennio la qualità dell'arsenale militare è aumentata, al punto che missili a lunga gittata potrebbero essere stati venduti alla Russia. L'Iran ha usato questo tipo di missile per attaccare le forze americane in Iraq nel 2020, dopo che in un raid aereo era stato ucciso Qassem Soleimani, il più potente ufficiale delle forze militari iraniane.

Iran e Israele sono separati da una distanza minima, da confine a confine, di circa 1.000 km. Il ruolo principe nel lungo bombardamento a ondate durato circa 5 ore, secondo quanto dichiarato da una fonte informata al sito di notizie iraniano Nournews, lo hanno avuto i missili balistici ipersonici di lungo raggio Kheibar.

Noti anche come Khorramshahr 4, cioè di quarta generazione, possono raggiungere la velocità di Mach 8 nell'atmosfera, cioè 8 volte la velocità del suono, (16 fuori da essa) con un'autonomia fino a 2.000 chilometri e una testata enorme di 1.500 kg.

Secondo Fabian Hinz, esperto tedesco di armamenti dell'International institute for strategic studies (Iiss) di Berlino, il missile da crociera usato da Teheran è il modernissimo Paveh, in dotazione ai Guardiani della rivoluzione. Cruise di lungo raggio che vola come un aereo, ha un'autonomia di 1.650 chilometri a una velocità fra i 600 e i 900 chilometri orari. Secondo Hinz, diverse variazioni di questo missile sono state fornite dall'Iran anche agli alleati Houthi yemeniti e alle milizie filo-iraniane irachene.

I droni "kamikaze", gli Shaded iraniani usati anche in Ucraina fanno un viaggio di sola andata: come funzionano

I droni sono stati la componente più numerosa dell'attacco iraniano. Fonti di intelligence Nato ritengono che si trattasse dei "kamikaze" Shaded, usati dalla Russia in Ucraina. Piccoli, economici, versatili, lunghi 3 metri e mezzo, guidati da remoto, portano una testata esplosiva relativamente piccola, fino a 50 kg, possono raggiungere bersagli fino a 1.200 chilometri volando però a velocità bassa, circa 180-200 km orari. Caratteristica che li rende anche vulnerabili: nello spazio che li separava dai bersagli nel Golan o nel Negev i droni hanno impiegato diverse ore e secondo l'Idf sono stati tutti abbattuti.

Come si vede nel video sopra, i droni sono stati mostrati dalla tv di stato iraniana in un filmato celebrativo dell'azione militare contro Israele. Incrociando varie fonti, il New York Times ha calcolato che nell'attacco sono stati usati 185 droni kamikaze, del tipo "Shahed 137", 110 missili balistici (superficie-superficie) ipersonici modello Kheibar e 36 missili da crociera tipo Paveh 351.