Missili in Polonia, il figlio di Trump: "Erano ucraini, non aiutiamoli più"

"Visto che non è stato un missile ucraino a colpire il nostro alleato della NATO, la Polonia, possiamo almeno smettere di spendere miliardi per armarli?". La domanda provocatoria l'ha posta Donald Trump Jr., figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha annunciato la sua ricandidatura in vista delle presidenziali del 2024. In questo tipo di ragionamento Trump Jr. non è solo: anche il politico francese Florian Filippo, commentando l'incidente in Polonia, aveva chiesto che le armi occidentali fossero ritirate da Kiev.

Trump Jr. è da tempo critico nei confronti dell'amministrazione Biden sul sostegno militare garantito a Volodymyr Zelensky contro l'invasione russa, posizione allineata a quella del padre, che più volte ha più o meno esplicitato le sue simpatie per Vladimir Putin.