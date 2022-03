Putin firma il decreto: "Gas in rubli da domani o contratti interrotti"

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sul pagamento in rubli delle forniture di gas ai cosiddetti "Paesi ostili" alla Russia. A dare l'annuncio è stato lo stesso Putin, che ha anche esortato i Paesi occidentali ad aprire conti in rubli nelle banche russe per pagare il gas. Quello del presidente russo è stato un aut aut oltremodo chiaro: o si paga il gas in rubli o i contratti verranno interrotti.

Il decreto del Cremlino relativo al gas, firmato da Vladimir Putin, permette ai "Paesi ostili" di continuare a pagare il gas naturale in valuta straniera tramite una banca russa che convertirà il denaro in rubli. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, per acquistare il gas i compratori dovranno aprire due conti, uno in valuta straniera e uno in rubli, presso una banca russa designata che effettuerà quindi la conversione.

Putin: "Pagamento del gas in rubli da domani"

"Offriamo alle controparti di tali paesi (ostili) uno schema chiaro e trasparente - ha spiegato Putin - per acquistare gas naturale russo, devono aprire conti in rubli nelle banche russe" a partire da domani. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, avvertendo che "i contratti esistenti per la fornitura di gas saranno interrotti se gli acquirenti provenienti da paesi ostili non adempiranno ai nuovi termini di pagamento".

Una richiesta che in precedenza era stata definita "inaccettabile" dal premier Mario Draghi: "I paesi occidentali hanno detto che era inaccettabile la richiesta di pagare in rubli" il gas russo "ma anche impossibile. Oltre a questo, non hanno fatto nulla. Credo ci sia stato un processo di riflessione interna alla Russia, che ha portato a definire meglio cosa vuol dire pagare in rubli, che è quello che ci ha detto ieri Putin, ed è parte della loro discussione interna".

Gas, come funziona il pagamento in rubli

Nel frattempo il Consigliere del Cremlino Maksim Oreshkin ha spiegato nei dettagli, e in termini esclusivamente tecnici, alla Germania le modalità dei pagamenti del gas in rubli, dopo che già ne avevano parlato al telefono ieri il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz e il Presidente russo, Vladimir Putin, ha reso noto il portavoce, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass, spiegando che le stesse modalità di pagamento valgono per tutti i Paesi ostili. Putin aveva già informato personalmente, e in modo "molto dettagliato" Scholz delle modalità dei pagamenti in rubli, "ma per ribadire tale spiegazione a livello di esperti, il Presidente ha dato istruzioni al suo consigliere Oreshkin di chiamare Jorg Kukies, assistente per l'economia del Cancelliere". "La telefonata fra i due si è svolta nella tarda serata di ieri. La conversazione sul funzionamento di questo sistema è stata sostanziale, tecnica, non politica". "Nei fatti -ha quindi precisato Peskov- non ci saranno cambiamenti per i clienti del gas russo. Acquisteranno rubli usando le stesse valute citate nei contratti".

Francia e Germania si preparano all'interruzione del gas

La Francia e la Germania ''si stanno preparando'' al fatto che la Russia possa interrompere le forniture di gas. Lo hanno dichiarato i ministri dell'Economia francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck, nel corso di una conferenza stampa congiunta. ''La Germania non cederà al ricatto'' di Mosca, ha detto Habeck, affermando di non aver ancora visto una bolletta firmata dal presidente russo Vladimir Putin per il pagamento del gas in rubli.