Putin ordina il cessate il fuoco in Ucraina

A distanza di 10 mesi dal conflitto russo in Ucraina è arrivata una tregua. Per ora temporanea. In occasione le celebrazioni della Veglia e del Natale per gli ortodossi, il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di introdurre un regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea del fronte in Ucraina dalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio. Il Cremlino, d'altro canto, spinge per una analoga risposta da parte dell'Ucraina. "Chiediamo anche alla parte ucraina di dichiarare un cessate il fuoco e consentire ai cittadini di partecipare alle funzioni natalizie", ha dichiarato la presidenza russa.

Questa mattina, era stato il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, a lanciare un appello per una tregua natalizia in modo che "gli ortodossi possano assistere alle funzioni della vigilia di Natale e del giorno della Nativita' di Cristo". Kiev aveva bollato la richiesta del primate ortodosso come "una trappola cinica e di propaganda".

Barlumi di speranza si erano presentati già durante il colloquio telefonico tra il presidente russo e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, durante il quale il "Sultano" aveva lanciato un altro appello al suo omologo russo Putin, affermando che gli sforzi di pace nella guerra della Russia contro l'Ucraina dovrebbero essere sostenuti da un cessate il fuoco unilaterale e da una "visione per una soluzione equa". In risposta, il leader del Cremlino aveva ribadito che la Russia è aperta "a un dialogo serio", ma solo se Kiev "soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove realtà territoriali".