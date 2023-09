Tra Russia e Cina è tempo di sicurezza strategica: "A Ottobre Putin da Xi"

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà a ottobre a Pechino per colloqui con il leader cinese Xi Jinping. Lo ha annunciato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. "A ottobre, non vediamo l'ora di avviare colloqui bilaterali approfonditi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping a Pechino", ha detto Patrushev in un incontro a Mosca con il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. A Pechino Putin prenderà parte ad un forum sull'iniziativa cinese della nuova via della Seta.

La comunicazione ufficiale mentre il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accolto a Mosca l'omologo cinese Wang Yi.

Lavrov ha elogiato la posizione della Cina, che, secondo l'agenzia statale cinese Xinhua, cerca di "conciliare le preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte" nell'invasione dell'Ucraina, considerandola favorevole ad affrontare le "radici del conflitto". Da parte sua, Wang ha ribadito la sua disponibilità a svolgere un "ruolo costruttivo" nella conclusione diplomatica della guerra, ruolo che Pechino rivendica dall'inizio del conflitto. Dal canto suo, Lavrov ha sottolineato il ruolo della Russia come presidente di turno dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e ha espresso la volonta' di collaborare con il gigante asiatico per promuovere lo sviluppo di questo meccanismo di cooperazione.

La notizia arriva all'indomani della fine della visita del dittatore Nordcoreano Kim Jong Un in Russia: una visita che ha alimentato i timori occidentali che Pyongyang, isolata e dotata di armi nucleari e grandi scorte di munizioni, possa fornire a Mosca armi per la sua guerra in Ucraina. Durante la visita di sei giorni Kim "ha ulteriormente approfondito il cameratismo e i legami amichevoli con il presidente russo Putin" e "ha aperto un nuovo capitolo nello sviluppo delle relazioni tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Russia".