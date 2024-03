Perché la Russia può continuare la guerra in Ucraina per almeno altri due anni

La Russia ha risorse sufficienti per continuare a combattere almeno altri due anni in Ucraina, ad un'intensità pari a quella attuale. A diffondere la previsione è stata l'intelligence lituana, che in un rapporto spiega le ragioni di questa capacità del Cremlino. La notizia arriva mentre il presidente russo Vladimir Putin prova a sedurre la gioventù del suo Paese, organizzando un apposito festival nella città di Sochi dove ha invitato anche personaggi italiani come l'artista Jorit e Ornella Muti. Ad una settimana dalle elezioni in Russia, nonostante l'invito da parte di Yulia Navalnaya a boicottare il capo del Cremlino, la posizione dello zar appare solida e destinata a dominare ancora a lungo il panorama politico nazionale ed internazionale.

Esercito riformato

In questi due anni di conflitto, spiega il report lituano, la Russia ha dimostrato di saper riformare e rafforzare il suo esercito, nonostante le battaglie perse in Ucraina nel 2023. Mosca, prosegue l'intelligence, è sulla buona strada per espandere le sue capacità militari lungo il confine con i Paesi membri della Nato, anche vicino alla Finlandia, che ha aderito all'alleanza lo scorso anno. La Lituania ha diffuso queste informazioni nella valutazione annuale fornita dalle agenzie di intelligence rispetto alle minacce che deve affrontare il Paese.

"Mosca è in grado di valutare le lezioni apprese e di migliorare la sua efficacia in combattimento", ha precisato l'intelligence lituana nel rapporto, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters. Il documento congiunto è il frutto del lavoro di due istituzioni: il Dipartimento di Sicurezza dello Stato di controspionaggio e il Servizio militare di intelligence e sicurezza della difesa, che opera sotto l'egida del ministero della Difesa nazionale.Dal canto suo il Cremlino, per voce del ministro della Difesa, lo scorso 5 marzo ha fatto sapere che la Russia ha rafforzato le sue forze militari nel nord e nell'ovest del Paese in risposta ad un percepito aumento delle forze Nato ai suoi confini.

Il ruolo delle alleanze

Un altro elemento evidenziato dagli autori del rapporto riguarda la capacità dell'intelligence russa di aiutare Vladimir Putin ad eludere le sanzioni imposte all'industria della difesa del Paese dopo aver invaso l'Ucraina. In via ufficiale la Russia riceve armi e munizioni solo dall'Iran e dalla Corea del Nord, mentre la Cina è diventata il suo più grande fornitore di microchip. Secondo le agenzie lituane, lo yuan è ora la valuta principale per le transazioni internazionali di Mosca. Per quanto riguarda Pechino, le agenzie hanno affermato che il gigante asiatico ha aumentato i suoi sforzi di spionaggio in Lituania nel 2023, in seguito alla decisione del Paese baltico di consentire a Taiwan di aprire di fatto un'ambasciata sul suo territorio nel 2021. Il rapporto afferma che sono stati trovati attori informatici "affiliati alla Cina" che sondavano regolarmente le vulnerabilità delle istituzioni governative lituane "con l'obiettivo di penetrare nelle loro reti ed esfiltrare dati".

Sanzioni inefficaci

A favorire la capacità russa nel conflitto influiscono anche gli alti prezzi del petrolio. L'Occidente aveva fissato un tetto al prezzo del petrolio per esercitare una campagna di pressione economica finalizzata a minare la principale fonte di reddito della Russia. Una strategia che però non sta funzionando come speravano i Paesi dell'Unione europea e degli Stati Uniti . A favore di Vladimir Putin gioca anche la solida alleanza con il presidente bielorusso Alexander Lukaschenko. La Russia, cita il report, ha schierato testate militari in Bielorussia nel 2023 e da quel momento ha costantemente costruito infrastrutture per il loro utilizzo lì.

C'è poi un problema di sicurezza interno al Paese autore del report. La Lituania, che confina sia con la Russia che con l'alleata Bielorussia, un tempo era governata da Mosca, ma ora è membro sia dell'Unione europea che dell'Alleanza atlantica. Tuttavia Russia e Bielorussia, sottolinea il documento, hanno aumentato i loro sforzi per reclutare lituani che attraversano il confine. Lo scorso anno il governo di Vilnius ha arrestato molti dei suoi stessi cittadini, accusati di aver fornito dati all'intelligence bielorussa in cambio di contanti.