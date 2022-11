I migranti della Ocean Viking ancora in mare, il sindaco disubbidiente: "Pronti ad accoglierli"

Non si spegne la polemica per la linea dura nella gestione delle navi che soccorrono migranti da parte del governo Meloni. Dopo il caso Geo Barents e Humanity 1 con gli sbarchi consentiti ai migranti a bordo solo perché ritenuti "fragili" dopo le visite mediche effettuate, è scoppiato quello dell'imbarcazione di Sos Mediterranèe Ocean Viking. Ha atteso per giorni invano di poter attraccare in un porto sicuro in Italia e ora è diretta in Francia. In giornata dovrebbe avvicinarsi alla Corsica ma non le è ancora stato assegnato un porto di destinazione. Da un lato questo ha acceso le frizioni tra Roma e Parigi, con tutta l'Ue comunque interessata dalla questione, dall'altro Meloni deve fare i conti anche con le tensioni interne. Il sindaco di Porto Torres ha dato la disponibilità ad accogliere l'imbarcazione. "Senza polemica", precisa ma intanto parla "fuori dal coro" e tende la mano all'ong.

Tensione Francia-Italia sull'accoglienza dei migranti

La tensione Parigi-Roma è chiara. All'Italia viene chiesto di "rispettare gli impegni" . La Francia denuncia un "comportamento inaccettabile". La risposta di Meloni arriva netta: "Stiamo rispettando tutte le convenzioni internazionali. Giustificato e legittimo il divieto imposto alle navi delle ong di sostare in acque italiane oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili. A bordo non ci sono naufraghi, ma migranti".

Il sindaco disubbidiente: "Non ci giriamo dall'altra parte"

In casa invece a fare sentire la sua voce è il sindaco di Porto Torres, nel nord Sardegna. Il primo cittadino "disubbidiente" Massimo Mulas lo dice chiaramente: "È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking". E spiega "Dopo che la Commissione europea ha dichiarato che la situazione a bordo della nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria, e ha chiesto lo sbarco immediato, nel luogo sicuro più vicino, di tutte le persone soccorse e che si trovano a bordo della Ocean Viking, la mia comunità non vuole girarsi dall'altra parte, la città di Porto Torres è sempre stata una città accogliente e solidale con chi soffre".

Mulas prova a spegnere la polemica precisando che la sua presa di posizione non ha "l'intento fare polemica. Figuriamoci col Governo del mio Paese", ma sottolinea: "La città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque".

Parole che riportano indietro nel tempo, a quando lo scontro - la polemica in quel caso non era sfumata neppure per "etichetta" istituzionale - era tra l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Anche allora l'accoglienza dei migranti era terreno di bagarre politica. Le cose non sono poi molto diverse.