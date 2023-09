Il giallo del bimbo investito, Salvini pronto a tutto, l'aumento dei mutui e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 15 settembre 2023.

PUGNO DURO SUI MIGRANTI. "Io penso che non si debba escludere nessun tipo di intervento...". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia (Rete 4) rispondendo a una domanda del conduttore Nicola Porro sul possibile uso di navi della Marina militare per fermare i migranti. "Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi" ha aggiunto. Il vicepremier ha poi chiarito il senso della sue parole sulla presenza di una "regia" dietro gli sbarchi. "Le organizzazione criminali sono coordinate. Ma aggiungo qualcosa. La sensazione è che alcuni Paesi stranieri, anche europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. E penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong". Non solo. "Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto". Parole che faranno discutere.

IL GIALLO DEL BIMBO INVESTITO. È stato lo schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto, a provocare il decesso di Bilal Kurtesi, il bimbo di 18 mesi trovato in fin di vita in strada e morto lunedì 11 settembre scorso a Portogruaro, in provincia di Venezia. L'esito dell'autopsia sembra smentire la versione dei familiari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccolo mentre si trovava sul cofano dell'auto.

MUTUI, NUOVO RIALZO DEI TASSI. La Bce ha deciso di innalzare ancora i tassi di interesse di riferimento. Un aumento di 25 punti base, che porta l'asticella al punto più alto mai toccato da quando è in vigore l'euro. Per chi ha un mutuo a tasso variabile in Italia, significa un ulteriore aggravio mensile tra i 15 e i 25 euro della rata, secondo gli esperti. Da quando è iniziata la corsa al rialzo della Bce, stima il Codacons, oggi una famiglia paga in media 300 euro in più al mese, oltre 4mila euro in più all'anno rispetto al 2021.

MELONI DA ORBAN. Serve "una grande battaglia" per "difendere la famiglia", perché significa "difendere Dio e "la nostra identità". Ospite del Budapest Demographic summit la presidente del consiglio rispolvera le parole chiave del sovranismo. E cita il suo discorso pronunciato nel 2021 al raduno del partito di estrema destra spagnolo Vox ("sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana"). "I miei avversari non hanno capito quante persone condividono quelle parole". Insomma, Meloni torna a usare un lessico battagliero. La premier ha poi incontrato il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban. I due leader "hanno ribadito la necessità di agire con rapidità e con determinazione" sul fronte dell'immigrazione e condannato "l'aggressione russa" in Ucraina auspicando "una pace giusta".

HUNTER BIDEN INCRMINATO. Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato incriminato per tre capi d'accusa. Biden è accusato di essere stato in possesso di un'arma mentre era sotto l'effetto di stupefacenti e di aver mentito per acquistare una pistola Colt Cobra nell'ottobre del 2018.

OMICIDIO A ROMA. Spari in strada nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. Un uomo è morto dopo esser stato ferito giovedì pomeriggio da colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto anche la compagna, centrata a un ginocchio. Il sospetto è che si tratti di un agguato.

SOS MORTI SUL LAVORO. Investiti, asfissiati, precipitati. Tra ieri e l'altro ieri si sono contate otto vittime. In provincia di Treviso due operai sono finiti dentro a una cisterna del vino. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare. La strage continua.

