Rossella massacrata sotto casa (è la numero 78), la previsione sulle bollette, il sospetto su Brandizzo e le ultime notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 5 settembre 2023.

FEMMINICIDIO NUMERO 78. Rossella Nappini, 52 anni, infermiera, è stata uccisa ieri a Roma Nord a coltellate nell'androne del suo palazzo. Si segue la pista di un movente nell'ambito di una relazione avuta dalla vittima con un uomo o di attenzioni non corrisposte a una persona che lei conosceva. Non è stata una rapina finita in tragedia. Due figli, viveva assieme alla madre anziana. Secondo la fredda contabilità delle vittime di femminicidio, Rossella è la numero 78 del 2023. Tante sono le donne uccise in Italia da inizio anno da un compagno, un ex, un uomo che voleva annientarle.

LE INDAGINI SU BRANDIZZO. Non era la prima volta, in quella notte di fine agosto a Brandizzo, quando il treno ha disintegrato cinque operai, che con imprudenza si permetteva ai lavoratori di attaccare a lavorare prima di aver ottenuto l'interruzione della linea. L'inchiesta dovrà accertare se e quanto fosse una prassi consolidata. I sindacati dei trasporti stanno raccogliendo un elenco di episodi avvenuti negli ultimi tempi. Iniziare a lavorare sui binari prima per concludere in tempo i lavori: il sospetto, forte, è che succedesse spesso. Forse molto spesso. A Brandizzo la dirigente di movimento non autorizzò l'avvio dei lavori. Nella terza telefonata con Massa, il preposto di Rfi alla sicurezza del cantiere (indagato), la giovane udì dall'altra parte del cavo un rumore fortissimo, "come se fosse esploso un grosso petardo, una bomba". La tragedia si era già compiuta. Nessuna certezza sulla data dei funerali: inutile l'autopsia, si dovrà ricorrere al Dna o a qualche segno di riconoscimento particolare per identificare le vittime. Oggi in commissioni riunite trasporti e lavoro della Camera audizioni sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario.

CAMBIA IL SUPERBONUS. I rimborsi al 110 per cento sono stati una manna dal cielo per le imprese edili, ma oggi rappresentano un fardello insostenibile - ottanta miliardi di euro - tale da impedire gli interventi incisivi necessari a spingere la ripresa. Il superbonus cambia nel 2024. Si va verso una proroga al 110% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l'anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60%. È una delle ipotesi di modifica. La maxi agevolazione, già ridotta al 90%, è fissata al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Si ragione anche se restringere la platea dal 1° gennaio 2024 garantendo il superbonus solo ai redditi bassi. La misura bandiera del Movimento 5 stelle (varata nel decreto rilancio dal governo Conte bis, composto in parti uguali da M5s e Pd, il ministro dell'economia era Gualtieri) riaccende lo scontro politico.

BOLLETTE SU. In tarda primavera ed estate era calata, oggi invece la bolletta del gas si è mossa di nuovo in aumento: rincari del 2,3% rispetto a luglio, a causa dell'aumento della spesa per la materia gas naturale. Il giro di rialzi del gas preoccupa le associazioni di consumatori, ma anche il governo: tra meno di un mese scadono i sostegni in favore dei cittadini e aziende e che coprano una parte delle spese in bolletta. Se i prezzi del gas sul mercato internazionale rimarranno su tali livelli e il governo Meloni decidesse di non rinnovare gli aiuti, le bollette salirebbero automaticamente andando verso l'inverno. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: "Le bollette gas e luce potrebbero aumentare del 10%".

IL CALO DI FRATELLI D'ITALIA. Dopo la pausa estiva, tornano i sondaggi, ormai vera e propria bussola quotidiana del dibattito politico. Scende Fratelli d'Italia, che registra un -1,2% rispetto al 31 luglio secondo la rilevazione post-vacanze, molto attesa, di Swg per il Tg La7. Giù anche Forza Italia (-0,8%). Campanello d'allarme per la maggioranza. Quasi irrilevanti invece le variazioni per gli altri partiti, sotto il punto percentuale. Il Pd sale dello 0,1% e il Movimento 5 Stelle dello 0,6%. In discesa la Lega con -0,3 %. Per Azione leggera risalita (+0,1%), così come Verdi e Sinistra (+0,3%).

DRONI RUSSI IN UE. Secondo Kiev, dei droni russi sarebbero finiti sull'altra sponda di un fiume al confine esplodendo nel territorio della Romania, Paese Nato. Ma il governo di Bucarest smentisce "categoricamente" le dichiarazioni del governo ucraino. Kim Jong-un intende recarsi questo mese in Russia per incontrare Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina, secondo gli Usa. La Russia intanto è pronta a "rilanciare l'accordo sull'esportazione del grano" raggiunto lo scorso anno a Istanbul e da cui si è ritirata a luglio, a patto che l'Occidente rispetti gli impegni presi e vengano rimossi gli ostacoli sui prodotti russi, ovvero le sanzioni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ZES AL SUD. Un consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nella mattinata di giovedì. Fra i provvedimenti a cui si lavora, secondo quanto filtra da ambienti di governo, c'è un decreto legge sulle Zone economiche speciali al Sud per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali di micro, piccole, medie e grandi imprese, nazionali ed estere.

C'È LAVORO. Le figure più difficili da trovare sono, secondo il nuovo rapporto di Unioncamere, gli attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno (74,1% dei posti scoperti e picco dell'87,7% nel nordovest), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (73,6%), i meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (73,1%) e i fabbri ferrai costruttori di utensili (72%).

IL CENTRO DI RENZI. Dopo il tramonto del progetto del Terzo polo e il divorzio da Carlo Calenda, il leader di Iv Matteo Renzi ha messo sul tavolo le sue carte. "Ci candideremo alle europee con il brand de 'Il Centro'". Obiettivo rosicchiare voti a Forza Italia e non solo.

LUCA CANFORA. È ancora un giallo la morte di Luca Canfora, costumista dei film di Paolo Sorrentino, trovato morto nelle acque di Capri. La morte addolora il mondo del cinema italiano. I segni rinvenuti sul cadavere lasciano aperte tutte le ipotesi: incidente, aggressione, gesto volontario.

NEONATA MORTA. Sono indagati per omicidio colposo i genitori, 19 e 26 anni, della neonata morta in culla a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo della bambina, che aveva scottature ed ecchimosi.

IN CLASSE. Bolzano, come ogni anno, fa da apripista per il nuovo anno scolastico. Oggi in classe, poi entro il 15 settembre tocca a tutte le regioni. Le ultime sono Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

ITALIA-USA DI BASKET. Alle 14.40 a Manila l'Italia della pallacanestro affronta gli americani: in palio un posto in semifinale mondiale. Partita attesissima.

ANTONY FUORI. Antony, ala del Manchester United, è stato escluso dalla nazionale di calcio del Brasile per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo, a seguito delle pesantissime accuse di aggressione mosse contro di lui da un'ex fidanzata.

Buona giornata, su Today.