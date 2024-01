L'oggetto cosmico "sconosciuto" scoperto nella Via Lattea

Un oggetto cosmico "misterioso", situato proprio nella Via Lattea, la galassia in cui si trova il nostro Sistema solare. A scoprirlo un team di ricercatori, che ancora si interrogano sulla sua natura, a metà tra una stella di neutroni e un buco nero. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Science e realizzato dall'Istituto tedesco Max Planck per la Radioastronomia di Bonn, al quale hanno contribuito anche l'Università di Bologna e l'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna e di Cagliari, l'oggetto mostra delle caratteristiche uniche, mai viste prima.

Oltre ad essere superdenso, i ricercatori non riescono a identificarlo perché ha una massa che si colloca proprio a metà tra due corpi celesti: il buco nero e la stella di neutroni. Ma di cosa si tratta? Gli esperti sostengono che potrebbe trattarsi di stella di neutroni incredibilmente massiccia, oppure di un buco nero di dimensioni estremamente ridotte. "Al di là della sua natura - spiega la ricercatrice Maya Fishbach in un commento allo studio - la scoperta del nuovo oggetto potrebbe avere implicazioni affascinanti per l’astronomia. L’elemento ha infatti una massa compresa tra 2,09 e 2,71 masse solari e potrebbe aiutare a comprendere la fisica della materia nucleare estremamente densa, delle esplosioni di supernova o delle interazioni dinamiche come le fusioni di stelle di neutroni all’interno degli ammassi globulari".

Gli oggetti compatti sono considerati solitamente stelle di neutroni o buchi neri, la differenza tra loro sta proprio nelle masse, più pesante per la stella e più leggera per il buco nero. In particolare, le stelle di neutroni più massicce si trovano in un intervallo compreso tra 2,2 e 2,5 masse solari, mentre i buchi neri raramente raggiungono un valore inferiore a cinque masse solari. In questo caso, secondo i calcoli dei ricercatori, l'oggetto cosmico misura tra 2,09 e 2,71 masse solari, una dimensione che ne rende difficile la classificazione. I ricercatori ritengono che l'oggetto potrebbe essere nato dalla fusione di due stelle di neutroni, ma anche il meccanismo che ha portato alla sua nascita rimane un mistero. Nonostante le tante domande (ancora) senza risposta, la scoperta di questo oggetto misterioso potrebbe aiutarci a comprendere meglio i diversi fenomeni cosmici, di cui sappiamo ancora troppo poco.