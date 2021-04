Formula 1 oggi in tv: orari Gp Imola, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

La Formula 1 torna in pista nel weekend per il secondo appuntamento dell'anno. Si prevede una nuova sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen

Tutto è pronto a Imola per l'attesissimo ritorno in pista della Formula 1. Sarà la prima gara europea, l'occasione della rivincita per la Red Bull di Max Verstappen che cercherà di conquistare quella vittoria che gli è sfuggita in Bahrain. Il campione del mondo, Lewis Hamilton, al volante della sua Mercedes, dovrà nuovamente difendersi dal talentuoso pilota olandese che guida una Red Bull apparsa in evidente crescita. Vedremo se in questa lotta riusciranno ad inserirsi anche i compagno di team: Vallteri Bottas (Mercedes) e Sergio Perez (Red Bull).

La Ferrari, in questa prima gara italiana, vuole ben figurare. Leclerc e Sainz puntano a confermare i progressi mostrati dalla Rossa all'esordio. Qui di seguito trovate tutti gli orari per non perdere neppure un secondo di questo avvincente weekend di gara. Qui trovate il link per lo streaming su Tv8 che trasmetterà l'evento in chiiaro.

F1 oggi in tv: orari Gp Imola, dove vederlo

Le qualifiche, visto la contemporaneità di orario con i funerali del Principe Filippo, sono state anticipate alle 14 di sabato 17 aprile. La gara, invece, prenderà regolarmente il via domenica alle ore 15.

Sabato 17 aprile

Qualifiche: ore 14 (diretta Sky e Tv8);

Domenica 18 aprile

Gara: ore 15 (diretta Sky e Tv8).

La griglia di partenza del Gp di Imola

1) Lewis Hamilton (Mercedes)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Pierre Gasly (AlphaTauri)

6) Daniel Ricciardo (McLaren)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Valtteri Bottas (Mercedes)

9) Esteban Ocon (Alpine)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

11) Carlos Sainz (Ferrari)

12) George Russell (Williams)

13) Sebastian Vettel (Aston Martin)

14) Nicholas Latifi (Williams)

15) Fernando Alonso (Alpine)

16) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18) Mick Schumacher (Haas)

19) Nikita Mazepin (Haas)

20) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)