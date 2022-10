Sci alpino, chi vincerà la Coppa del mondo 2022-2023: le favorite e i favoriti

L'attesa per gli amanti della neve è finita. Nel weekend a Soelden inizia la lunga stagione dello sci alpino. Sarà un'annata ricchissima che vedrà 41 gare nella Coppa del Mondo femminile e 42 nella Coppa del mondo maschile.

Nel dettaglio le donne affronteranno 11 discese, 8 superG, 10 giganti, 11 slalom e uno slalom parallelo, mentre gli uomini dovranno affrontare 14 discese, 7 superG, 10 giganti, 10 slalom e uno slalom parallelo. Il momento più importante della stagione saranno i mondiali di Meribel, in programma da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. Lì conosceremo i nuovi campioni mondiali in SuperG, discesa libera, parallelo, gigante e slalom.

Ma chi sono i favoriti nella prossima coppa del mondo e quale ruolo potranno recitare, tra i favoriti, le azzurre e gli azzurri?

Sci alpino, Coppa del mondo femminile: le favorite

Chi vincerà la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino femminile? La candidata numero 1 a conquistare la Coppa di cristallo è indubbiamente lei, Her Majesty, Mikaela Shiffrin. La stella statunitense va a caccia della sua quinta Coppa del mondo. Si presenta da superfavorita, dall'alto delle sue 74 vittorie in Coppa del mondo, i 120 podi e le 8 coppe di specialità. La sua rivale più accreditata è sicuramente la slovacca Petra Vlhova. Un anno fa Shiffrin chiuse la stagione con 1493 punti, davanti a Vlhova con 1309 punti.

La nostra Sofia Goggia, detentrice della Coppetta di discesa libera, si piazzò terza con 1055 lunghezze. La sciatrice bergamasca avrà sicuramente ottime carte da giocare, se confermerà il suo dominio in discesa libera e otterrà, come d’abitudine, grandi risultati anche in SuperG. Per poter vincere, però, dovrà riuscire a fare un salto di qualità in gigante, quello che al momento è il suo tallone d’Achille.

Potrà sicuramente dire la sua anche Federica Brignone, l'italiana più vincente nella storia della Coppa del mondo, con 20 successi e l'unica sinora capace, nel 2020, di vincere la Coppa del mondo. Brignone, gareggia in tutte le discipline, discesa libera, supergigante, gigante e slalom. Se riuscisse a ottenere grandi risultati, migliorando i piazzamenti tra le porte strette, potrebbe vivere un altro sogno.

Sci alpino, Coppa del mondo maschile: i favoriti

Chi vincerà la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino maschile? La risposta a inizio stagione appare decisamente scontata. Marco Odermatt, 25enne svizzero, ha dominato la passata stagione, chiudendo l'annata con 1639 punti, un vantaggio considerevole rispetto al primo degli inseguitori Aleksander Aamodt Kilde, secondo a 1192. L’elvetico è decisamente favorito, forte del recente passato in cui ha conquistato anche l'oro olimpico nel gigante a Pechino 2022 e la coppa del mondo di slalom gigante.

I suoi avversari sicuramente non si daranno per vinti. Da tenere d'occhio ci sono sicuramente Aleksander Aamodt Kilde ed e Henrik Kristoffersen. Tra gli outsider c’è anche il nostro uomo-jet di punta, Dominik Paris.