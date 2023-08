Ganna è argento nel Mondiale a cronometro: trionfa Evenepoel

Un grande duello ha reso spettacolare la prova a cronometro ai campionati del mondo a Glasgow. Ad avere la meglio, nella sfida di 47,6 km che ha esaltato le doti degli specialisti, è stato il belga Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.

Una grande rivincita per il corridore che un anno fa aveva conquistato il titolo di campione del mondo nella prova in linea a Wollongong e che era stato costretto ad abdicare in questa edizione in favore dell'olandese Van Der Poel.

Oggi, venerdì 11 agosto, gli italiani hanno sognato a lungo l'impresa con Filippo Ganna che ha rispettato le attese e si è reso protagonista di una prova con cui ha sfiorato quello che sarebbe stato il suo terzo titolo a cronometro, dopo i successi nel 2020 e nel 2021.

Top Ganna, battuto per soli 12"28 da Evenepoel, si è dovuto accontentare di un bellissimo argento che brilla in un Mondiale in cui ha conquistato un memorabile oro individuale nell'inseguimento su pista e un argento nell'inseguimento a squadre. In questa stagione è stato secondo alla Sanremo e sesto alla Parigi-Roubaix, segno di una costante crescita.

Completa il podio il giovane britannico Joshua Tarling, una bella sorpresa in questa giornata di grande ciclismo.